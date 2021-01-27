А. Кутепов: Наибольшее внимание в 2020 году было уделено вопросам антиковидной повестки, стимулированию инвестиций, развитию цифровой экономики

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор представил на заседании палаты отчет о работе Комитета СФ по экономической политике.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга представил на заседании палаты отчет Комитета СФ о работе за 2020 год.

Смотрите также

Сенатор отметил, что наибольшее внимание было уделено вопросам антиковидной повестки, стимулированию инвестиционной деятельности, развитию перспективных направлений цифровой экономки, созданию условия для развития среднего и малого бизнеса, регулированию защиты прав собственности, развитию транспорта, энергетики и других отраслей экономики.

Андрей Кутепов напомнил, что принят закон, направленный на создание стабильного инвестиционного режима и гарантий для инвесторов с помощью механизма соглашения о защите и поощрении капиталовложений. «Его реализация создает предсказуемые условия работы бизнеса при реализации инвестиционных проектов через стабилизационную оговорку, а также снимает инфраструктурные ограничения через возмещение затрат инвесторов на инфраструктуру в объеме уплаченных налогов», — сказал он.

По его словам, Комитет СФ принимал участие на всех стадиях работы над проектом этого закона. «По запросам субъектов, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Калининградская, Свердловская, Томская области, учтены замечания и предложения регионов по важнейшим новациям законопроекта. Членами Комитета СФ были подготовлены концептуальные поправки к законопроекту, которые вошли в текст закона».

В течение года Комитет СФ подготовил и провел ряд мероприятий по проблематике малого и среднего предпринимательства, выработал рекомендации по дальнейшему снижению фискальной нагрузки на субъекты МСП, а также их развития и дополнительных мер господдержки, сказал парламентарий.

Андрей Кутепов отметил, что ряд предложений Комитета СФ стали нормами федеральных законов, принятых в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции. «Учтены предложения для достижения баланса в схеме арендатор – арендодатель при расторжении договора аренды по инициативе арендатора, если такое расторжение связано с отказом арендодателя уменьшить арендную плату. Продлены налоговые каникулы для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения. Малый и средний бизнес получил право на отсрочку выкупных платежей на срок от шести месяцев до одного года в случае приобретения арендуемого государственного или муниципального имущества».

Андрей Кутепов указал, что Комитет продолжал активную деятельность по совершенствованию законодательства в сфере транспорта и транспортной инфраструктуры. По итогам работы согласительной комиссии, инициированной Комитетом СФ, принят закон, касающийся весового и габаритного контроля транспортных средств. Его реализация будет способствовать повышению сохранности автомобильных дорог.

Также принят закон в части создания и функционирования системы безбарьерных платных автодорог, закон о регулировании градостроительных, земельных и иных отношений в части проектирования и строительства всех объектов инфраструктуры, сказал Андрей Кутепов.

MIL OSI