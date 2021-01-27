Source: Russia – Council of the Federation

Одобрен стратегический документ — самый первый из пакета законодательных инициатив по реформированию лесной отрасли, отметил глава профильного Комитета Совета Федерации.

На 497-м заседании Совет Федерации одобрил внесение изменений в Лесной кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования лесных отношений.

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Документ был разработан в соответствии с поручениями Президента РФ по итогам совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса, и предусматривают создание федеральной государственной информационной системы лесного комплекса для обеспечения прослеживаемости древесины от ее заготовки до производства продукции ее переработки, в том числе в случае вывоза продукции из России.

Проект федерального закона был внесен сенаторами Российской Федерации Юрием Воробьевым, ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области Алексеем Майоровым, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия Людмилой Талабаевой, ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края Татьяной Гигель, ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай депутатами Государственной Думы, доработан с учетом поправок Правительства РФ.

Представляя закон, председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров обратил внимание, что это самый первый и стратегический документ из пакета законодательных инициатив по реформированию лесной отрасли. «Он создает надежную цепочку действий по отслеживанию древесины на каждом этапе ее движения — от лесосеки до переработки, включая экспорт», — пояснил он.

«На прошлом заседании нам была поставлена задача – не допустить, чтобы разработанный при участии сенаторов законопроект об усилении контроля за оборотом древесины, эта важная инициатива, ни в коем случае «не зависла» и обрела статус закона в эту же сессию. Сегодня мы можем доложить о решении поставленной задачи. В период весенней сессии сможем доложить уже о первых результатах его реализации», — подчеркнул Алексей Майоров.

По словам законодателя, механизм контроля прост и эффективен: все сделки с древесиной, каждый этап ее движения будут внесены в лесной реестр, лесовозы будут оснащены системами спутникового слежения, склады хранения и лесоперерабатывающие объекты также будут зарегистрированы в лесном реестре. «Простое мобильное приложение в телефоне обеспечит совершение учетных действий на лесосеке при отсутствии Интернета и автоматическую передачу данных в лесной реестр в первой же точке доступа. Контроль будет осуществляться самой системой и в ходе проверок на местах», — объяснил Алексей Майоров.

Глава Комитета СФ уверен, что новая система не даст возможности совершить сделку, получить электронный сопроводительный документ в случае несоответствия данных об объеме, породном и сортиментном составе древесины. «Закон заблокирует транспортировку незаконно заготовленной древесины, как в лесу, так и за его пределами любым видом транспорта, не допустит совершение экспортных операций и вывоз ее из России. Вводится новый вид контроля за движением древесины, который будет осуществляться на федеральном уровне», — сказал он.

«Этим законом создается современный информационный ресурс, если можно так выразиться — «цифровой лес». Вся информация о лесах, все отраслевые документы формируются, хранятся в электронном виде и размещаются на официальном сайте Рослесхоза», — пояснил Алексей Майоров.

Он обратил внимание, что обязательным условием является неограниченный доступ к ним всех заинтересованных лиц. Создается публичная карта лесов с актуальной информацией о границах лесных участков, состоянием лесов, текущем и планируемом использовании. «Мы дадим нашим гражданам реальную возможность участвовать в управлении лесами, бизнесу – планировать и развивать лесопереработку, сочетать различные виды лесопользования, обеспечим эффективный контроль», — подчеркнул парламентарий.

Учитывая негативную практику лесоуправления последних 10 лет, отметил Алексей Майоров, Федеральный закон предусматривает проведение в лесных регионах эксперимента по осуществлению лесного надзора на федеральном уровне.

При этом он утончил, что реализация Закона потребует принятия 27 подзаконных актов. «Наш Комитет будет держать на контроле их разработку».

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