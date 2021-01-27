А. Майоров представил отчет Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию о работе за 2020 г

Source: Russia – Council of the Federation

За прошедший период на заседаниях Комитета был рассмотрен 31 федеральный закон в сфере АПК, организованы и проведены 114 парламентских мероприятий.

На 497-м заседании Совете Федерации председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия представил отчет о работе за 2020 год.

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Глава Комитета СФ напомнил, что в январе прошлого года Указом Президента России была утверждена новая Доктрина продовольственной безопасности. Правительству РФ была поставлена задача разработки и утверждения плана мероприятий по реализации ее положений.

«Комитет принял самое активное участие в разработке «дорожной карты» реализации этого документа. В итоге в Распоряжении Правительства, утвердившем его, была сформулирована отдельная задача об организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с сенаторами Российской Федерации по вопросам реализации плана», — отметил законодатель. «Это подчеркивает важнейшую роль Совета Федерации, как палаты регионов, в достижении такого значимого национального интереса государства, как повышение качества жизни российских граждан за счет достаточного продовольственного обеспечения населения качественной и безопасной пищевой продукцией».

Алексей Майоров обратил внимание, что за прошедший период на заседаниях Комитета был рассмотрен 31 федеральный закон в сфере АПК. Среди наиболее важных он, в частности, назвал внесение изменений в федеральные законы «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и «Об образовании в Российской Федерации». «Благодаря этим законам все школьники начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием. Парламентский контроль за исполнением норм этого документа — наша приоритетная задача. Вместе с Комитетом СФ по науке, образованию и культуре мы это сделаем и доложим палате».

Сенатор также обратил внимание на внесение изменений в федеральные законы «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», «О зерне», «О развитии сельского хозяйства».

Как сообщил парламентарий, Президиумом Совета законодателей принято решение «О мерах по обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения». «Предложенный комплекс мер позволит сохранить одно из наших главных достояний – земли сельскохозяйственного назначения, защитить их от потери плодородия, опустынивания, деградации и нецелевого использования», — пояснил он.

Алексей Майоров подчеркнул, что Комитет СФ обеспечил проведение эксперимента по маркировке средствами идентификации упакованной питьевой воды. После его окончания маркировка питьевой воды станет обязательной, и это устранит с рынка контрафактную и фальсифицированную воду.

«Представляя в Совете Федерации свои регионы, мы, отлично знаем, насколько для общества и граждан важны вопросы охраны окружающей среды и рационального природопользования. Ответом на этот общественный запрос стало принятие поправки в Конституцию РФ, которая гарантирует проведение единой государственной политики в области охраны окружающей среды, а также создает условия для развития системы экологического образования граждан и воспитания экологической культуры», — сказал законодатель. «В контексте этой конституционной нормы Комитетом велась активная работа по поддержке традиционных эковолонтерских и экопросветительских проектов. Родилась и новая инициатива — Всероссийский экологический диктант. В нем приняли участие около трех миллионов россиян и соотечественников из‑за рубежа».

По словам сенатора, в рамках законодательной деятельности по вопросам экологии было принято 17 Федеральных законов. В частности, группой сенаторов под руководством заместителя Председателя Совета Федерации Юрия Воробьева ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области внесены изменения в закон «Об особо охраняемых природных территориях».

«Сегодня был одобрен федеральный закон, направленный на совершенствование регулирования лесных отношений. Это реальный результат той работы по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства, которую проводит Совет Федерации», — подчеркнул глава Комитета СФ.

Парламентарий также обратил внимание, что многое сделано в области совершенствования законодательства в сфере охоты. По инициативе Комитета приняты три важных закона, которые позволили ввести в правовое поле возможность содержания и разведения животных в полувольных условиях, навели порядок в учете охотничьих ресурсов, разработаны новые правила охоты.

«Комитетом были организованы и проведены 114 парламентских мероприятий, каждое из которых было ориентировано на решение конкретных задач, порученных нам», — отметил Алексей Майоров.

Полный текст отчета Комитета о работе за 2020 год размещен на сайте Совета Федерации.

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