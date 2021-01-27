А. Пушков: Особое внимание Временной комиссии СФ в 2020 году было уделено проблеме информационных войн, цензуре сетевых платформ в отношении российских СМИ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор представил отчет о работе Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ за минувший год.

На заседании Совета Федерации представлен отчет Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации о работе за 2020 г. С докладом на эту тему выступил председатель Временной комиссии СФ, член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков. ПушковАлексей Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пермского края

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Он сообщил, что среди основных задач Комиссии — сбор и анализ информации о состоянии и проблемах законодательства РФ, регулирующего деятельность средствами массовой информации, подготовка предложений по его совершенствованию, разработка инициатив по совершенствованию государственной политики в сфере СМИ, а также по повышению эффективности взаимодействия Совета Федерации со СМИ.

Для решения поставленных задач Временная комиссия тесно взаимодействует с Министерством иностранных дел РФ, Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором), Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Советом при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Союзом журналистов России, Уполномоченным по правам человека в РФ, журналистским и экспертным сообществом.

По словам сенатора, регулярные контакты поддерживаются с руководством Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в лице Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также с Комиссаром Совета Европы по правам человека.

В 2020 г. было проведено пять заседаний Временной комиссии СФ, на которых, в частности, обсуждалось внесение поправок в Конституцию Российской Федерации, переход субъектов РФ на цифровое телевещание, противодействие фейковым новостям. Особое внимание Временной комиссии было уделено проблеме информационных войн, в частности, цензуре со стороны сетевых платформ в отношении российских СМИ.

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