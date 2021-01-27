А. Широков рассказал о мерах поддержки региональных авиакомпаний Арктики и Дальнего Востока в 2020 году

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор представил отчет о работе полномочного представителя СФ в государственных органах по вопросам развития Дальнего Востока, Восточной Сибири и Арктики.

Полномочный представитель Совета Федерации в государственных органах по вопросам развития Дальнего Востока, Восточной Сибири и Арктики, член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков ШироковАнатолий Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области представил отчет о работе за 2020 г.

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По его словам, в отчетный период деятельность полномочного представителя Совета Федерации в государственных органах по вопросам развития Дальнего Востока, Восточной Сибири и Арктики определялась актуальным содержанием государственной региональной политики.

«В сложных условиях пандемии коронавируса работа полномочного представителя была сосредоточена на взаимодействии с органами власти, в том числе и по оказанию мер поддержки авиационной отрасли Арктики и Дальнего Востока. Именно авиатранспорт имеет здесь ключевое значение», — подчеркнул Анатолий Широков.

Парламентарий напомнил, что Председатель Совета Федерации поддержала инициативу о возможности внесения предложений в этой сфере в федеральные органы исполнительной власти. В рамках этой возможности в апреле 2020 г. был сформулирован перечень из 12 региональных авиакомпаний и аэропортов, которые играют ведущую роль в жизни северных и дальневосточных территорий, но не смогли получить государственную поддержку в силу несоответствия установленным в то время формальным требованиям.

«В результате усилий, предпринятых полномочным представителем Совета Федерации вместе с коллегами из Минвостокразвития, практически все указанные региональные авиакомпании и аэропорты были включены в перечень системообразующих организаций российской экономики и получили право на государственную поддержку», — сказал законодатель.

По его словам, в это же время полномочным представителем совместно с группой экспертов и руководителями региональных авиакомпаний была проделана большая работа по анализу применения норм постановления Правительства РФ «О предоставлении в 2020 году из федерального бюджета субсидий российским авиакомпаниям на частичную компенсацию расходов в связи со снижением доходов таких авиакомпаний в результате падения объемов пассажирских воздушных перевозок вследствие распространения новой коронавирусной инфекции».

«Оценив деятельность авиакомпаний Арктической зоны и Дальнего Востока в условиях пандемии, её финансово-экономическую составляющую, мы пришли к выводу о том, что меры господдержки в рамках этого постановления более всего оказались выгодными крупным магистральным компаниям, практически свернувшим свою деятельность. Небольшие региональные компании, не имеющие возможности остановить работу, оказались вынуждены продолжать летать и, тем самым, генерировать убытки», — отметил сенатор.

Сенатор рассказал, что этот вопрос был рассмотрен Комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. По итогам рассмотрения председателем Комитета СФ Олегом Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области и Анатолием Широковым было инициировано проведение специального совещания под председательством заместителя Председателя Правительства РФ — полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Решением этого совещания Министерству транспорта России было поручено подготовить поправки к Постановлению, которые бы отвечали интересам региональных авиакомпаний Дальнего Востока и Арктики. В результате внесения изменений в Постановление Правительства РФ сумма компенсаций авиакомпаниям была увеличена до 685 руб. за одного неполетевшего пассажира, а срок ее выплаты продлен до ноября.

Полный текст отчета размещен на сайте Совета Федерации.

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