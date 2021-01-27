В. Бондарев: На площадке Совета Федерации постоянно проводятся мероприятия с участием представителей Следственного комитета

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор проинформировал о взаимодействии Совета Федерации и Следственного комитета РФ в 2020 году.

Полномочный представитель Совета Федерации в Следственном комитете РФ, председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области проинформировал сенаторов о работе за год.

Смотрите также

По словам сенатора, взаимодействие по служебным вопросам деятельности Следственного комитета осуществляется при проведении Комитетом официальных мероприятий, а также в ходе работы при выездах в субъекты Российской Федерации.

«На площадке Совета Федерации постоянно проводятся и планируются различные мероприятия с участием представителей Следственного комитета, сотрудники которого активно участвуют в деятельности Экспертного совета при Комитете СФ по обороне и безопасности», — отметил Виктор Бондарев.

Он остановился на основных направлениях взаимодействия. В частности, сенатор подчеркнул, что изменения законодательства, непосредственно касающиеся деятельности Следственного комитета, направлены на реализацию послания Президента России, в части повышения оперативности и качества следственной работы, соблюдения конституционных прав граждан, улучшения подготовки кадров для следственных органов.

Виктор Бондарев сообщил, что расширенная коллегия Следственного комитета о результатах деятельности ведомства в 2020 году и задачах на 2021 год запланирована на начало марта текущего года.

«Считаю, что дальнейшее тесное взаимодействие со Следственным комитетом будет способствовать эффективному решению поставленных Президентом России задач, а также дальнейшему развитию законотворческого процесса», — заключил Виктор Бондарев.

Подробный отчет о работе размещен на официальном сайте Комитета СФ по обороне и безопасности.

MIL OSI