В. Кравченко: Мы будем продолжать работать над законодательными инициативами по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор представил информацию о работе в качестве полномочного представителя СФ по взаимодействию с Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Полномочный представитель Совета Федерации по взаимодействию с Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, член Комитета СФ по экономической политике Владимир Кравченко КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области представил на заседании палаты информацию о работе за 2020 год.

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Сенатор сообщил, что основным направлением взаимодействия с Уполномоченным были проведение совместных мероприятий на площадках СФ и Уполномоченного, посвященных мерам поддержки предпринимателей, выработка рекомендаций и мониторинг исполнения этих рекомендаций.

Также осуществлялась совместная работа с уполномоченными по защите прав предпринимателей в регионах в рамках работы Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля.

Сенатор также принимал участие в законотворческой деятельности в форме подготовки экспертных заключений на поступающие в Комитет СФ по экономической политике законодательные инициативы.

Владимир Кравченко сообщил, что в рамках работы Комитета СФ запланировано провести мониторинг национальных проектов, запросив предварительно мнение Уполномоченного при Президенте. Речь идет о национальных проектах «Малое и среднее предпринимательство» и «Производительность труда и поддержка занятости».

«Мы будем продолжать взаимодействие при проработке законодательных инициатив, направленных на поддержку субъектам МСП, самозанятых граждан и защиту их прав», — сказал Владимир Кравенко.

Сенатор также затронул тему необоснованного уголовного преследования предпринимателей, негативно влияющего на деловой климат

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