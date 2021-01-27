В. Круглый: Россия целенаправленно и планомерно ведет работу, чтобы вакцины против COVID-19 стали глобальным общественным достоянием

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил в ходе дискуссии на тему «Вакцины против COVID-19: этические, юридические и практические соображения» на пленарном заседании ПАСЕ.

Вакцины против Covid-19 должны быть глобальным общественным достоянием, заявил представитель российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый, КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области выступая на пленарном заседании ПАСЕ.

Сенатор принял участие в дискуссии на тему «Вакцины против COVID-19: этические, юридические и практические соображения».

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Обращаясь к резолюции доклада, Владимир Круглый поддержал мнение Парламентской ассамблеи и Генерального секретаря ООН в этом вопросе. «Российская Федерация целенаправленно и планомерно ведет работу в этом направлении», — подчеркнул он.

По его словам, Министерство здравоохранения России в августе 2020 г зарегистрировало первую в мире вакцину «Спутник V», для профилактики коронавирусной инфекции, разработанную Институтом им Н.Ф. Гамалеи и прошедшую все стадии доклинических и клинических исследований. «Применение вакцины «Спутник V» обеспечивает высокий уровень специфического иммунитета. Вакцина зарегистрирована и используется для массовой вакцинации в целом ряде стран», — подчеркнул парламентарий.

Владимир Круглый обратил внимание, что в резолюции доклада ПАСЕ отмечено наличие такого препятствия массовой вакцинации, как «вакцинный национализм». «Но существуют и положительный пример международного сотрудничества по созданию вакцины между Российским институтом им. Гамалеи и компанией АстроЗенека. Опыт подобного сотрудничества, безусловно, достоин внимательного изучения и распространения», — отметил он.

При этом сенатор сообщил, что 25 стран подали заявку на регистрацию российской вакцины, в том числе и Украина. «Мы приветствуем это, так как считаем, что вакцинация и лечение коронавируса должны быть вне политики», — заявил законодатель.

Второй преградой на пути к созданию коллективного иммунитета против COVID-19 сенатор считает настороженность и нерешительность в отношении вакцинации.

Парламентарий также указал на проблему предоставления доступной и объективной информации по этому вопросу. «В социальных сетях существуют аккаунты, последовательно распространяющие ложные сведения о вакцинах. В некоторых странах такие аккаунты блокируются, что, несомненно, является эффективной мерой по противодействию недостоверной информации», — пояснил он.

Владимир Круглый подчеркнул, что российская делегация поддерживает основные положения доклада, в том числе в отношении разработки, распределения и применения вакцин против COVID-19.

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