В. Матвиенко: Продление Договора СНВ-3 войдет в число ключевых событий 2021 года

Source: Russia – Council of the Federation

Совет Федерации одобрил ратификацию Соглашения о продлении российско-американского Договора СНВ-3.

Совет Федерации одобрил закон о ратификации Соглашения о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года (СНВ-3).

Смотрите также

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл отметил, что содержание закона полностью соответствует российской позиции, которая была впервые заявлена Президентом РФ Владимиром Путиным 5 декабря 2019 года. «Договор продлевается на максимально возможный срок – на 5 лет, без дополнительных условий. Это наша позиция, это наш успех».

Сенатор подчеркнул, что по прошествии 10 лет можно констатировать – Договор исчерпывающим образом обеспечивает национальную безопасность России. «Если не был бы продлен договор СНВ-3, исчезли бы потолки и количественные ограничения, что открыло бы возможности для продолжения гонки вооружений».

Константин Косачев добавил, что с пролонгированием действия Договора сохраняются детально прописанные условия проведения взаимных инспекций, а также обязательства не размещать свое ядерное оружие за пределами национальных территорий.

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области напомнил, что Договор разработан в строгом соответствии с принципами равной и неделимой безопасности на паритетной основе. «Именно Россия инициировала сохранение Договора СНВ-3. Настойчивая позиция Президента РФ явилась настоящим прорывом в двусторонних отношениях с США».

По его словам, вселяет надежду на сотрудничество в военной сфере тот факт, что Президент США сделал правильные выводы, касающиеся милитаризации промышленности, увеличения военного бюджета и откликнулся на российскую инициативу, задав тренд на разоружение.

Виктор Бондарев подчеркнул, что продление договора отвечает интересам Российской Федерации, интересам Соединенных Штатов Америки, и интересам всего мира в области глобальной безопасности. «Надеемся, что это послужит снижению международной напряженности и нормализации как российско-американских отношений, так и всеобщей обстановки».

Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сказал, что Договор не ограничивает права самостоятельно определять состав и структуру наших стратегических наступательных вооружений, модернизировать их или создавать новые системы. «Продление действия ДСНВ обеспечит на среднесрочную перспективу предсказуемость американских программ в стратегической сфере. Этот шаг позволит предотвратить разрушение политико-дипломатических механизмов поддержания стратегической стабильности, сохранить транспарентность и прогнозируемость во взаимоотношении России и США на этом направлении».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга отметила, что Соглашение о продлении Договора СНВ-3 – важнейшее для системы мировой безопасности. «СНВ-3 продлен. Это событие войдет в число ключевых событий всего 2021 года».

Спикер СФ назвала ратификацию Соглашения позитивной новостью на фоне тех турбулентных процессов, которые происходят в мире. По ее словам, весь мир внимательно следил за тем, будет ли продлен важнейший для мировой стабильности и безопасности Договор.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что в ходе переговоров Президент РФ и Президент США приняли ответственное решение, проявили политическую волю. «Это пример того, что при всех разногласиях, когда речь идет о мировой стабильности, мировой безопасности, когда идет взаимный учет интересов, Россия и Соединенные Штаты могут подходить ответственно, прагматично и договариваться». По мнению Председателя СФ, это открывает возможность для дальнейшего продолжения диалога по вопросам стратегической стабильности и безопасности, в которых РФ и США играют ключевую роль в мире.

MIL OSI