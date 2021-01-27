Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ почтила память погибших в блокадные годы ленинградцев и отметила мужество жителей и освободителей города.

Председатель Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга возложила цветы к памятной стеле Ленинградскому фронту на Поклонной горе в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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Валентина Матвиенко отметила, что впервые за многие годы не находится в этот день на Пискаревском кладбище. «Но я не смогла не прийти к одному из мемориальных мест, отсылающих к обороне Ленинграда, чтобы отдать дань памяти героическим защитникам Ленинграда, жителям Ленинграда, которые несмотря на нечеловеческие испытания выстояли, победили, защитили город».

27 января она назвала ленинградским Днем Победы, особенным и важным днем, когда мы вспоминаем всех тех, кто отдал свои жизни за свободу страны, за свободу города, кто не пустил врага на священную ленинградскую землю.

Благодаря силе духа, нравственной силе жителей Ленинграда этим планам фашистов, к счастью, не удалось сбыться. Каждый раз в этот день мы склоняем головы перед памятью тех, кто совершил этот невероятный подвиг

Валентина Матвиенко напомнила, что у фашистов были планы стереть город с лица Земли, сломить его, поставить на колени. «Но благодаря силе духа, нравственной силе жителей Ленинграда этим планам, к счастью, не удалось сбыться. Каждый раз в этот день мы склоняем головы перед памятью тех, кто совершил этот невероятный подвиг».

По ее словам, не умещается в сознании величие подвига и то величайшее горе, которое ленинградцы переживали все страшные и тяжелые блокадные дни. «Голод, холод, ежедневные бомбежки не сломили высочайшую нравственную силу ленинградцев. Об этом подвиге мы будем помнить всегда».

Председатель Совета Федерации напомнила, что в 2021 году исполняется 80 лет легендарной Дороге жизни — «той самой ниточке надежды, которая позволяла поддерживать пульс замерзающего города».

Правительство Ленинградской области, добавила Валентина Матвиенко, готовится торжественно отметить эту знаменательную дату и отдать дань памяти тем, кто спасал город. «Ценой величайших жертв была одержана эта Ленинградская Победа», — подчеркнула она.

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