В. Наговицын: В 2020 году Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности рассмотрела 142 проекта законов, авторами которых были сенаторы

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий представил информацию о своей деятельности в качестве полномочного представителя СФ в Правительстве Российской Федерации за 2020 год.

Полномочный представитель Совета Федерации в Правительстве РФ, заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Наговицын НаговицынВячеслав Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия представил информацию о своей деятельности в качестве полномочного представителя СФ за 2020 г.

Смотрите также

Сенатор отметил, что в минувшем году состоялось 49 заседаний Правительства Российской Федерации, на которых было рассмотрено 838 вопросов. При этом в задачу полномочного представителя СФ входила работа с повесткой каждого очередного заседания Правительства, рассмотрение выносимых на обсуждение вопросов и их сверка с позицией Совета Федерации.

По словам Вячеслава Наговицына, второе направление работы полномочного представителя СФ связано с работой Комиссии Правительства РФ по законопроектной деятельности. За отчетный период состоялось 45 заседаний Комиссии, на которых рассмотрено 142 проекта федеральных законов, авторами которых являлись сенаторы Российской Федерации. На 68 законопроектов сенаторов Правительством даны положительные заключения.

Парламентарий сообщил, что следующим важным направлением работы полномочного представителя Совета Федерации в Правительстве РФ – является изменение ситуации с подготовкой и своевременному принятию подзаконных нормативных правовых актов. В ушедшем году Аппаратом Правительства РФ и федеральными органами исполнительной власти этому вопросу уделялось большое внимание, сказал он.

Еще одно направление деятельности полномочного представителя, продолжил Вячеслав Наговицын, — участие в работе создаваемых Правительством рабочих групп. В частности, это подгруппа «Общественный контроль» межведомственной рабочей группы по мониторингу и контролю за эффективностью реализации национальных и федеральных проектов при президиуме Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам.

В связи с пандемией работа подгруппы «Общественный контроль» в 2020 г. была приостановлена, и в настоящее время она возобновляет свою деятельность, сообщил сенатор.

MIL OSI