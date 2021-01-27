Г. Греф выступил на заседании Совета Федерации по теме искусственного интеллекта

Source: Russia – Council of the Federation

Президент, Председатель Правления ПАО «Сбербанк России» выступил в рамках формата «Время эксперта».

В ходе «Времени эксперта» перед сенаторами выступил председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф.

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Выступление было инициировано Комитетом СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и посвящено теме «Внедрение систем искусственного интеллекта в экосистему группы компаний «СБЕР».

Герман Греф отметил, что главным фактором, радикально и неизбежно меняющим мир, являются технологии, а технологии искусственного интеллекта – главные технологии XXI века.

По словам Германа Грефа, искусственный интеллект уже начинает менять сферы деятельности человека. Так, к 2030 году прогнозируется около 500 млрд подключенных устройств, что в 59 раз больше чем население мира. «Каждое новое поколение мобильных технологий внедряется быстрее предыдущего, так, например, технологии 6G значительно превосходят 5G по всем ключевым характеристикам», — отметил он.

Герман Греф отметил, что среди новых вызовов в рассматриваемой отрасли являются вопросы кибербезопасности.

«Технологии искусственного интеллекта уже меняют традиционные модели государственного управления. Они позволяют оптимизировать рутинные задачи, участвовать в судебной системе и охране правопорядка, прогнозировать и осуществлять мониторинг состояния окружающей среды и предотвращать чрезвычайные ситуации», — сказал Герман Греф.

По его словам потенциальный эффект от искусственного интеллекта сравним с ВВП крупнейших стран. Он уже способствует созданию миллионов рабочих мест по всему миру, предлагает решения в различных отраслях экономики, участвует в процессах образования и формировании культуры.

«Гонка за лидерство в указанной сфере продолжается. Тридцать пять стран утвердили национальные стратегии развития искусственного интеллекта, в частности Россия», — указал Герман Греф.

По словам председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, особая актуальность выступления обусловлена принятием в 2020 году ряда федеральных законов, которые призваны урегулировать общественные отношения, возникающие в связи с развитием и использованием технологий искусственного интеллекта. Среди них Федеральный закон от 31 июля 2020 года «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций» и Федеральный закон от 24 апреля 2020 года «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных данных».

«В рамках Федерального закона о проведении эксперимента по разработке и внедрению технологий искусственного интеллекта в Москве Сбербанк уже активно внедряет технологии искусственного интеллекта во все свои проекты, сотрудничает с различными компаниями и организациями», – прокомментировал Андрей Клишас.

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