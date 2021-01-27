Г. Карелова: На выплаты сотрудникам социальных учреждений будет направлено свыше 9 миллиардов рублей из федерального бюджета

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы проведут тщательный мониторинг ситуации в регионах, чтобы положенные средства были доведены вовремя и в полном объёме, отметила вице-спикер СФ.

Важно продолжить оказание дополнительной поддержки сотрудникам социальных учреждений, работающим с больными коронавирусом, подчеркнула заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области комментируя Распоряжение Правительства РФ, предусматривающее выделение свыше 9 млрд рублей на выплаты сотрудникам социальных учреждений. Федеральные средства будут направлены на предоставление специальных выплат в первом полугодии 2021 г.

Эта дополнительная поддержка предназначена для тех, кто ухаживает за подопечными домов престарелых, интернатов для инвалидов и других организаций социального профиля

«Эта дополнительная поддержка предназначена для тех, кто ухаживает за подопечными домов престарелых, интернатов для инвалидов и других организаций социального профиля. В домах престарелых, интернатах для инвалидов действует особый режим работы. Сотрудники временно проживают на территории таких стационаров в течение двух недель. А главное, они, несмотря на все риски, делают всё возможное по оказанию помощи пожилым людям, инвалидам», — сказала заместитель Председателя СФ.

Смотрите также

Как напомнила вице-спикер СФ, Президент РФ Владимир Путин поручил установить специальную социальную выплату работникам стационарных организаций социального обслуживания. В стране порядка 200 тысяч человек работают в интернатах и домах престарелых, 150 тысяч оказывают услуги на дому, ещё 120 тысяч — в полустационарах и мобильных бригадах, которые помогают жителям сельской местности и отдалённых районов.

«Адресная поддержка должна быть оказана каждому соцработнику, которому она предназначена. Важно, чтобы положенные средства были доведены вовремя и в полном объёме. Сенаторы проведут тщательный мониторинг ситуации в регионах», — заключила Галина Карелова.

MIL OSI