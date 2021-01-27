Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#МКС#МКС-6427.01.2021 12:35

Литературная гостиная «Слово и космос», посвященная Иосифу Бродскому

В пятницу, 29 января 2021 года, в 17:00 по московскому времени состоится вторая литературная гостиная «В Рождество все немного волхвы». Рождественский цикл Иосифа Бродского” цикла «Слово и космос» с прямым подключением с Международной космической станцией. Участником литературного диалога станет космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков, который расскажет о своем восприятии творчества Иосифа Бродского и покажет рождественские фотографии, сделанные с борта станции в начале 2021 года.

Литературная гостиная объединит МКС и людей в разных уголках планеты. Одной из онлайн-площадок мероприятия станет Дом-музей И.А.Бродского в деревне Норинской, где поэт находился в ссылке в 1964-1965 годах и написал стихотворение «1 января 1965 года».В мероприятии примут участие автор и исполнитель песен Виктор Попов, доктор филологических наук, профессор Высшей школы экономики, автор публикаций о поэтике Иосифа Бродского Олег Лекманов, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой мировой литературы Института Пушкина Александр Пашков.

Для участников литературной гостиной «В Рождество все немного волхвы». Рождественский цикл Иосифа Бродского» состоится конкурс на лучший вопрос по теме встречи. Автор самого интересного вопроса получит в подарок памятные призы от Госкорпорации «Роскосмос» и Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина. Для участия в конкурсе необходимо будет отправить свой вопрос до 31 января 2021 года включительно на адрес: pr@pushkin.institute.

Трансляция гостиной будет на YouTube-каналах партнеров проекта: «Роскосмос ТВ», «Институт Пушкина» и «Московская губернская универсальная библиотека».

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