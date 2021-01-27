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#Протон-ПМ#НПО Энергомаш27.01.2021 08:30

Лучшие наставники Протон-ПМ получили свои награды

Во вторник, 26 января 2021 года, в компании «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») наградили победителей корпоративного конкурса «Лучший наставник — 2020». Победителем стал наладчик станков с программным управлением цеха 2 Артём Титов. В число лучших наставников предприятия по итогам прошлого года также вошли ведущий инженер по сертификации и стандартизации Елена Кочегина и ведущий инженер-технолог цеха 78 Людмила Мехоношина.

Артём Титов окончил Пермский техникум промышленных и информационных технологий по специальности «наладчик станков и манипуляторов с программным управлением». Работает на предприятии с 2013 года в цехе по производству турбонасосных агрегатов. В качестве наставника обучил более десяти операторов, большинство из которых остались работать в компании «Протон-ПМ».

Виктор Степанов, начальник управления развития персонала компании «Протон-ПМ»: «Наставники помогают нам объяснять новым сотрудникам специфику конкретных рабочих мест и быстрее вводить их в коллектив. Такая практика также способствует сохранению ключевых производственных компетенций предприятия. Радует, что каждый год мы можем поощрять лучших, тем самым давая другим сотрудникам дополнительный стимул делиться знаниями и навыками».

Ежегодный корпоративный конкурс «Лучший наставник» проводится уже более десяти лет. Мероприятие помогает передавать компетенции новому поколению двигателестроителей, повышает статус этой работы и поощряет лучшие практики наставничества. Конкурсная комиссия определяет до пяти претендентов на победу — специалистов, которые в течение года показывали наибольшие успехи в адаптации новых работников, сопровождали их на рабочем месте, а также приобщали к корпоративной культуре и ценностям. Всем финалистам устанавливается надбавка к должностному окладу на следующий год, а победитель в дополнение к этому получает единовременную денежную выплату.

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