Source: Russia Federal Space

#ЦПК#JAXA27.01.2021 17:45

Новый директор Московского офиса JAXA посетил Центр подготовки космонавтов

В Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина 27 января 2021 года состоялось представление нового директора Московского офиса Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Йошио Вада. Вместе с предшествующим руководителем представительства Кейджи Китамура он впервые посетил ЦПК с целью ознакомления с тренажной базой Центра и особенностями подготовки космонавтов и астронавтов к длительным экспедициям на Международную космическую станцию.

В рамках встречи с начальником ЦПК, Героем Российской Федерации, заслуженным лётчиком-испытателем РФ Павлом Власовым гости выразили надежду на дальнейшее сотрудничество в реализации совместных космических проектов.

Японским коллегам были продемонстрированы специализированный тренажер транспортного пилотируемого корабля «Союз МС» и проведена экскурсия по макету орбитальной станции «Мир».

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