Посещение Музея Победы

Source: President of Russia – Kremlin

Президент осмотрел зал всенародного исторического депозитария «Лица Победы». Уникальная экспозиция призвана сохранить память обо всем поколении советских людей, внесших вклад в Великую Победу, и дает возможность каждому желающему увековечить память своих предков. Это один из ключевых проектов Года памяти и славы. Пояснения главе государства давал директор Музея Победы Александр Школьник.

Глава государства также ознакомился с масштабной экспозицией «Подвиг народа», размещенной на площади более 3000 квадратных метров, включающей почти семь тысяч экспонатов, 22 фильма-реконструкции, трёхмерные панорамы и воссоздающей историческую реальность эпохи военного времени. К 77-летию полного снятия блокады Ленинграда в рамках экспозиции создан иммерсивный проект «Подвиг народа: непокоренный Ленинград», рассказывающий историю блокадного города. В.Путин принял участие в запуске онлайн-версии проекта, которую можно увидеть на сайте музея. О создании экспозиции Президенту рассказал автор исторических трехмерных панорам и диорам Дмитрий Поштаренко.

В ходе посещения Музея Победы Президент посмотрел фрагменты военно-патриотических художественных фильмов «Подольские курсанты», «Фау-2. Побег из ада», «Летчик», «Зоя» в кинозале музея.

Ранее сегодня глава государства возложил цветы к памятному знаку «Город-герой Ленинград» в Александровском саду.

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