Source: Russia Federal Space

Роскосмос. Состоялось второе заседание Межгосударственного совета по космосу – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

Новости

#Роскосмос#Главное#Дмитрий Рогозин

27.01.2021 16:41

Состоялось второе заседание Межгосударственного совета по космосу

Сегодня, 27 января 2021 года, делегация Госкорпорации «Роскосмос» под руководством генерального директора Дмитрия Рогозина приняла участие во втором заседании Межгосударственного совета по космосу, являющегося органом отраслевого сотрудничества государств — участников СНГ, осуществляющего свою деятельность в пределах своих полномочий и являющегося подотчетным совету глав правительств СНГ.

Заседание совета проводится в рамках Конвенции СНГ о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и Соглашения об осуществлении совместной деятельности государств — участников СНГ в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, подписанных заинтересованными государствами — участниками СНГ в 2018 году.

В заседании приняли участие члены совета от Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Узбекистан и Республики Таджикистан, представители Исполнительного комитета СНГ, МИДа России и Россотрудничества. Представители Республики Армении и Азербайджанской Республики приняли участие в заседании совета в качестве наблюдателей.

По итогам заседания сторонами утвержден план работы совета на 2021 год и подписаны соответствующие решения по вопросам повестки дня, в том числе:

о разработке проекта Межгосударственной программы государств — участников СНГ по предоставлению и использованию услуг в космической сфере;

о сотрудничестве государств — участников СНГ по реализации проекта «Исследование и разработка научно-технических и технологических решений в части создания сервисов Многоцелевой аэрокосмической системы прогнозного мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

о сотрудничестве государств — участников СНГ по интеграции наземных инфраструктур, использующих сигналы системы ГЛОНАСС;

о сотрудничестве государств — участников СНГ по разработке систем мониторинга техногенного засорения околоземного космического пространства, международно-правовых механизмов деятельности по предупреждению образования и активному удалению космического мусора;

о сотрудничестве государств — участников СНГ по нормативно — техническому обеспечению совместно реализуемых проектов;

о выработке единой позиции государств — участников СНГ по вопросам повестки дня Комитета ООН по космосу;

о создании оптических и телекоммуникационных спутников на базе сборочно-испытательного комплекса в Казахстане, испытание космических аппаратов;

о ходе работ по включению космических агентств государств — участников СНГ в Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам;

о реализации инвестиционного проекта по созданию спутниковой группировки ДЗЗ среднего разрешения, состоящей из 3-х космических аппаратов (Республика Казахстан);

о многоуровневой космической системе дистанционного зондирования Земли с использованием космических, авиационных и наземных средств и технологий их применения (Республики Беларусь);

о цифровизации отраслей экономики Казахстана на основе применения данных космической системы дистанционного зондирования Земли Республики Казахстан, геоинформационных технологий и спутниковой навигации. Опыт Республики Казахстан решения отраслевых задач экономики;

о реализации Госкорпорацией «Роскосмос» проекта «Цифровая Земля» в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;

о мероприятиях, посвященных 30-летию Содружества Независимых Государств.

По итогам заседания стороны отметили, что повестка дня заседания совета была своевременной и принятые в его ходе решения будут способствовать расширению и повышению эффективности взаимодействия государств — участников СНГ в области космической деятельности. Проведение очередного заседания совета запланировано на первое полугодие 2022 года в Российской Федерации.

Новости

Сообщить об ошибке в тексте

Фрагмент текста с ошибкой:

✖ ОтменитьОтправить ➤

При обнаружении ошибки в тексте Вы можете оповестить нас о ней. Для этого нужно выделить мышкой часть текста с ошибкой и нажать комбинацию клавиш “Ctrl+Enter”.

↑

MIL OSI