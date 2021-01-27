СФ принял Заявление в связи с нарушением принципа свободы слова глобальными американскими интернет-компаниями

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы предложили разработать международную конвенцию, регулирующую деятельность глобальных интернет-компаний.

Совет Федерации принял Заявление в связи с нарушением принципа свободы слова глобальными американскими интернет-компаниями.

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Документ представил председатель Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков. ПушковАлексей Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пермского края

В своем заявлении Совет Федерации решительно осуждает действия глобальных американских интернет-компаний, которые по политическим причинам, без законных оснований и вопреки нормам международного права ограничивают свободу слова в социальных сетях.

«Развитие событий после президентских выборов в Соединенных Штатах Америки показало, что американские интернет-гиганты встали на путь широкого использования цензуры, противоречащей принципам демократии, общепризнанному праву граждан на поиск, получение и распространение информации, а также незаконной блокировки альтернативных платформ. В условиях подчинения социальных сетей политическим целям правящих кругов СЩА возникает угроза навязывания их пользователям однобокого, предвзятого взгляда на происходящее не только в этой стране, но и во всем мире», — говорится в заявлении.

Особенно опасно, что ограничения свободы слова вводятся не в соответствии с законом, а по решению руководителей интернет-компаний, носят произвольный характер и не имеют под собой правовой основы. Таким образом, вне рамок законодательного поля происходит ограничение доступа к информации сотен миллионов пользователей интернета, которые лишаются права беспрепятственно высказывать мнения, не входящие в противоречие с нормами законодательства, отметил Алексей Пушков.

В заявлении говорится, что речь идет о монопольном контроле над глобальной сетью со стороны интернет-компаний, представляющих одну страну – США и тесно связанных с ее государственными структурами, что чревато утверждением господства одного государства над большей частью общемировых сетевых обменов.

«Незаконные решения руководителей американских социальных сетей еще раз подтвердили: узурпация контроля над интернетом — не вымышленная угроза, а уже реальность. Такой контроль представляет собой могущественное оружие, которое используется не только для покушения на гражданские свободы и свободу слова непосредственно в Соединенных Штатах Америки, но и может быть направлено против других стран, в том числе с целью воздействия на общественные настроения, провоцирования внутриполитических кризисов, влияния на волеизъявление граждан и исход выборов».

Сенаторы Российской Федерации считают недопустимой позицию американских интернет-компаний, которые подвергают жесткой цензуре неугодные политические мнения, при этом не выполняя свои обязательства по борьбе с распространением недостоверной информации, в том числе активно стимулирующей российских граждан принимать участие в несанкционированных протестных акциях в условиях высокого риска заражения новой коронавирусной инфекцией.

«Несмотря на то, что ложные сведения были неоднократно официально опровергнуты, руководители этих компаний целенаправленно воздерживаются от удаления или блокировки данного контента».

В этих условиях Совет Федерации обращает внимание законодательных органов всех государств мира на актуальность и необходимость разработки национального законодательства для ограничения всесилия и произвола глобальных интернет-компаний.

«Нельзя допустить, чтобы единоличные решения их руководителей

подменяли собой законы суверенных государств. Регулирование деятельности интернет-компаний в зоне своей юрисдикции является законным и неотъемлемым правом каждого государства по защите информационного пространства, права граждан на свободное получение и распространение информации. Для России такое регулирование наряду с развитием собственных социальных сетей и интернет-платформ является важной и необходимой частью обеспечения национального цифрового суверенитета».

Совет Федерации призывает Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, Генерального директора ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), профильные мониторинговые механизмы Совета ООН по правам человека, Генерального секретаря Совета Европы, Действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по свободе средств массовой информации уделить первостепенное внимание задаче ограничения произвола американских глобальных интернет-компаний с целью предотвращения угрозы установления ими «цифровой диктатуры».

Этот вопрос, считают сенаторы, должен стать также предметом самого серьезного рассмотрения на заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН и ее профильных главных комитетов, Парламентской ассамблеи Совета Европы и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

«Проявившаяся в последнее время угроза бесконтрольного доминирования глобальных интернет-компаний делает настоятельно необходимым начало работы над международной конвенцией, регулирующей их деятельность. Целью этой работы должна стать выработка таких общепринятых норм, которые исключат произвольные решения и поставят глобальные интернет-обмены на прочную почву международного права. Всемирная сеть должна оставаться пространством свободы слова и свободы информации, регулируемым законом, а не инструментом политики одного государства и тесно связанных с ним медийных монополий», — подчеркивается в заявлении СФ.

ПРЕСС-СЛУЖБА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

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