С. Кисляк: Мы не можем поддержать поправки в Регламент ПАСЕ, связанные с дополнительной совместной процедурой между Комитетом министров СЕ и Ассамблеи в ответ на серьезное нарушение государством-членом своих уставных обязательств

Source: Russia – Council of the Federation

Российские сенаторы принимают участие в обсуждении тем повестки дня зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге.

В дискуссии по проекту резолюции «Изменение Правил процедуры Ассамблеи – выполнение резолюции 2319 (2020) о дополнительной совместной процедуре между Комитетом министров и Парламентской ассамблеей в ответ на серьезное нарушение государством-членом своих уставных обязательств» от российской делегации принял участие первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк. КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия

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В своем выступлении сенатор, возглавляющий сенатскую часть российской делегации в ПАСЕ, обратил внимание на то, что представленный проект резолюции инкорпорирует в Регламент Ассамблеи основные положения принятой год назад резолюции о дополнительной процедуре совместных действий КМСЕ и ПАСЕ. «Немало в этом документе положений, корректно отражающих достигнутые договоренности, но есть вещи, которые не могут оставить нас равнодушными», — подчеркнул законодатель.

Сергей Кисляк вынужден был заострить внимание членов ПАСЕ, что изначально эта процедура рассматривалась как конкретизирующая статью 8 Устава Совета Европы, а вовсе не как дополнительная к существующим в ПАСЕ ограничительным процедурам. «Именно так в нашем понимании это трактовалось в соответствующем решении КМСЕ о создании данной процедуры. При этом хочу напомнить, что именно за Комитетом министров по Уставу СЕ остается право принимать решения по ограничению полномочий государств-членов организации, а у Ассамблеи должна оставаться только консультативная роль. А в представленном проекте резолюции ПАСЕ, вопреки достигнутым пониманиям, не содержится никаких мер, чтобы выйти на полный отказ от самоприсвоенных и противоречащих Уставу СЕ санкционных прерогатив», — особо подчеркнул сенатор.

Именно за Комитетом министров по Уставу СЕ остается право принимать решения по ограничению полномочий государств-членов организации, а у Ассамблеи должна оставаться только консультативная роль

В своем выступлении Сергей Кисляк напомнил членам Ассамблеи, что год назад, когда принималась резолюция о дополнительной процедуре совместных действий, российская делегация сделала специальное интерпретирующее заявление, дающее ясное понимание о том, как российская сторона будет трактовать эту процедуру и действовать в случае ее задействования.

Сенатор также вынужден был обратить внимание на то, что российская делегация крайне разочарована тем, как на последнем этапе рассматривался проект представленной резолюции в Комиссии по правилам процедуры, иммунитетам и институциональным вопросам.

Сергей Кисляк пояснил, что российской делегацией был внесен ряд предложений, одно из которых даже не включили в список рассматриваемых поправок к проекту документа. «Даже при всех существующих разногласиях, которые могут иметь место, уважение и желание выслушать все стороны должно быть частью нашей парламентской культуры», — подчеркнул сенатор в этой связи.

«Мы раздосадованы тем, что серьезного диалога по такому важному вопросу не получилось, и по итогам обсуждения проекта резолюции российская делегация приняла решение снять свои поправки и воздержаться при голосовании», — заявил Сергей Кисляк.

В работе сессии принимают участие сенаторы Российской Федерации Ирина Рукавишникова, РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Александр Башкин, БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области Владимир Кожин, КожинВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти города Москвы Владимир Круглый, КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области Андрей Епишин, ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области Сергей Фабричный, ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области Олег Алексеев, АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Дмитрий Василенко, ВасиленкоДмитрий Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области Денис Гусев, ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Валерий Пономарев, ПономаревВалерий Андреевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Камчатского края Олег Ткач, ТкачОлег Поликарповичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калининградской области Белан Хамчиев ХамчиевБелан Багаудиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Ингушетия и Ольга Хохлова. ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области

В соответствии с решением Бюро Ассамблеи сессия проходит в «гибридном» формате. Александр Башкин и Владимир Круглый принимают участие очно, другие российские сенаторы – дистанционно.

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