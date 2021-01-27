С. Кравцов рассказал сенаторам о ходе реализации национального проекта «Образование»

Source: Russia – Council of the Federation

Министр просвещения Российской Федерации выступил на «правительственном часе» в рамках заседания СФ.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов выступил на «правительственном часе», состоявшемся в рамках заседания Совета Федерации. Он рассказал о ходе реализации национального проекта «Образование».

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Сергей Кравцов отметил, что на днях Председателем Правительства РФ утвержден план основных мероприятий по программе «Десятилетие детства» на период до 2027 г. «Уверен, что мы и в дальнейшем будем эффективно заниматься ее реализацией, как и в предыдущие годы».

Министр сообщил, что ежегодно на нужды образования в стране выделяется 3,8 трлн руб. «Система образования, наряду с семьей, формирует и определяет, каким человек будет в жизни», — подчеркнул он.

Сергей Кравцов напомнил, что Указом Президента Российской Федерации определена одна из национальных целей развития страны — самореализация и развитие талантов каждого школьника и студента.

По словам Министра, в России достигнуты значительные успехи в сфере начального образования. В то же время, каждая третья школа в стране имеет потенциал для улучшения результатов. «Сегодня мы точечно работаем с каждой школой, оказываем методическую поддержку там, где это необходимо». Результатом должно стать вхождение России в десятку стран-лидеров по качеству школьного образования, сказал он.

В ходе выступления Сергей Кравцов рассказал об уровне бюджетной обеспеченности регионов, поддержке сельских школ. «Мы выделили средства на поддержку 27 тысяч школ. Комплексная системная работа, создание единого образовательного пространства, профессиональное развитие педагогических работников и управленческих кадров, работа со школами с низкими результатами дает соответствующий образовательный эффект».

Коснувшись дистанционных технологий обучения, Министр подчеркнул, что они никогда не заменят традиционное образование. «Цифровая образовательная среда – это поддержка, дополнение и усиление классической системы образования», — отметил он.

Сергей Кравцов добавил, что среди важнейших задач Министерства — укрепление педагогического корпуса, повышение статуса профессии учителя, разработка единых требований к системе оплаты труда преподавателей, снижение бюрократической нагрузки на них.

Министр также сказал о важности воспитания учащихся, напомнив, что в прошлом году были приняты поправки к закону об образовании, цель которых – усилить воспитательную составляющую в школах.

Сергей Кравцов отметил необходимость дальнейшего развития сфер дополнительного образования, физического воспитания, пропаганды здорового образа жизни среди учащихся. Он также затронул вопросы организации бесплатного питания для учеников начальных классов, строительства новых объектов и создания дополнительных мест в школах, оснащения их современным оборудованием и компьютерной техникой.

По окончании выступления Министр ответил на вопросы сенаторов, которые, в частности, касались реализации субъектами Федерации нацпроекта «Образование» и входящих в его состав федеральных проектов, ликвидации второй смены в школах, совершенствования материально-технической базы образовательных учреждений, капитального ремонта зданий, находящихся в ветхом состоянии, доступа школ к высокоскоростному Интернету и др.

Член Комитета СФ по экономической политике Алексей Синицын СиницынАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса коснулся вопроса о строительстве новых школ в регионах.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай отметила важность противодействия вовлечению школьников в несанкционированные политические акции.

Заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Акимов АкимовАлександр Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Саха (Якутия) подчеркнул необходимость развития кочевых школ в арктических регионах, своевременного финансирования программы «Дети Арктики».

Член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Дина Оюн ОюнДина Ивановнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва затронула вопрос увеличения мест в образовательных учреждениях в субъектах РФ, имеющих значительный прирост школьников за счет высокой рождаемости.

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди КовитидиОльга Федоровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым отметила важность обеспечения дополнительных выплат классным руководителям и другим категориям сотрудников образовательных учреждений.

Заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов АбрамовИван Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Амурской области подчеркнул необходимость решения вопроса высокоскоростного доступа в Интернет в отдаленных регионах.

В обсуждении также приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский, РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области член Комитета СФ по социальной политике Сергей Леонов, ЛеоновСергей Дмитриевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Смоленской области член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Нина Куликовских, КуликовскихНина Германовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Смоленской области член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова, НарусоваЛюдмила Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Тыва член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Римма Галушина. ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа

По результатам «правительственного часа» председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан представила проект постановления Совета Федерации «О ходе реализации национального проекта «Образование», который принят палатой за основу.

Подводя итог дискуссии, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга предложила сенаторам отдельно провести встречу с Сергеем Кравцовым в формате «Диалог с Министром», которая позволит более подробно обсудить все указанные вопросы.

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