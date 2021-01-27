Ю. Воробьев: Реализация изменений в Лесной кодекс РФ даст ощутимый результат в наведении порядка в лесном хозяйстве нашей страны

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ прокомментировал изменения в Лесной кодекс, одобренные на 497-м заседании Совет Федерации.

Заместитель Председателя СФ Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области прокомментировал одобренные в ходе 497-го заседания СФ изменения в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования отношений, связанных с оборотом древесины.

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Проект федерального закона был внесен сенаторами Российской Федерации Юрием Воробьевым, Алексеем Майоровым, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия Людмилой Талабаевой, ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края Татьяной Гигель, ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай депутатами Государственной Думы, доработан с учетом поправок Правительства РФ.

«В ходе деятельности межведомственной рабочей группы Совета Федерации были выявлены системные проблемы лесной отрасли, которые проявились в незаконных рубках, лесных пожарах, существенном снижении лесовосстановления, низком уровне переработки леса и, как следствие, низкой экономической эффективности лесной отрасли. Причинами таких проблем стали несовершенные нормативно–правовые и хозяйственные отношения», — отметил Юрий Воробьев.

Реализация закона даст ощутимый результат в наведении порядка в наших лесах

По его словам, одобренный сегодня закон является первым из большого блока законодательных изменений и решает многие острые вопросы.

«Рассчитываем, что реализация закона даст ощутимый результат в наведении порядка в наших лесах», — подчеркнул Юрий Воробьев.

Как уточнил вице-спикер СФ, для того, чтобы закон в полной мере заработал, потребуется двадцать семь подзаконных актов, которые будут приняты в скором времени.

«Этот вопрос находится на контроле нашей рабочей группы. Планируем вместе с представителями Правительства Российской Федерации, федеральных ведомств, бизнеса и науки в конце апреля в Вологодской области провести большое совещание по этому вопросу, рассмотреть ход подготовки подзаконных актов, как реализуются положения закона лесопользователями и регионами»», — заключил Юрий Воробьев.

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