А. Варфоломеев: На внеочередной сессии Народного Хурала Бурятии рассматривались вопросы формирования правительства региона

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе сессии.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия в рамках работы в регионе принял участие во внеочередной сессии Народного Хурала Республики.

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Сенатор отметил, что на сессии рассматривались вопросы формирования правительства региона, которое было ранее указом главы Бурятии отправлено в отставку.

«В результате обстоятельного обсуждения предложенных кандидатур в правительство Республики депутаты Народного Хурала провели тайное голосование и дали согласие главе Бурятии на назначение заместителей председателя правительства, министра экономики, министра финансов региона», — сказал Александр Варфоломеев.

В ходе заседания также был принят закон «О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «Об административных правонарушениях». По словам сенатора, документ нацелен на повышение ответственности граждан за нарушение правил выгула домашних животных (собак), порядка их регистрации и за допущение нападения животного на человека.

Депутаты Народного Хурала также обсудили вопрос о подготовке предложений по внесению поправок в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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