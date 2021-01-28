А. Кондратенко выступил на открытии 19-й Международной выставки оборудования для производства молока и молочной продукции

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор огласил приветствие участникам мероприятия от имени Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края Алексей Кондратенко КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края принял участие в церемонии открытия 19-й Международной выставки оборудования для производства молока и молочной продукции DairyTech.

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Сенатор огласил приветствие участникам мероприятия от имени Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Молочная отрасль, будучи важным фактором обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации, получает серьёзную государственную поддержку, сказал сенатор.

Он отметил, что благодаря системным мерам государственной поддержки агропромышленного комплекса, широкому внедрению современных научных достижений, самоотверженному труду руководителей и специалистов всех отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности удалось достичь впечатляющих результатов. Выполнены большинство показателей Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, высокими темпами растет экспортный потенциал отечественной сеельскохозяйственной и пищевой продукции.

Алексей Кондратенко принял участие в церемонии открытия 19-й Международной выставки оборудования для производства молока и молочной продукции DairyTech

«Убежден, что проводимые в рамках выставки DairyTech деловые мероприятия пройдут на высоком уровне и позволят специалистам получить много новой полезной информации, обменяться научно-производственным опытом и определить пути дальнейшего развития, а также установить прочные контакты с поставщиками и подписать выгодные контракты», — подчеркнул Алексей Кондратенко.

Сенатор рассказал, что на выставке DairyTech 2021 свою экспозицию впервые представляет Краснодарский край – регион, лидирующий по объёмам переработки молока. Ведущие предприятия региона продемонстрируют свои разработки в сфере производства оборудования для пищевой промышленности и комплексных высокотехнологичных решений.

DairyTech – традиционное мероприятие агропромышленного комплекса страны, которое ежегодно собирает российских и зарубежных производителей оборудования и работников пищевой промышленности. На выставке представлены новейшие технологии и современное оборудование для модернизации и повышения эффективности деятельности предприятий молочной индустрии.

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