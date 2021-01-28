Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировала принятие в первом чтении изменений в Кодекс внутреннего водного транспорта РФ и Земельный кодекс РФ.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию продолжит работу над внесенным Правительством РФ проектом федерального закона «О внесении изменений в статью 10 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации и статьи 39.33 и 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации», принятом в первом чтении.

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Об этом проинформировала член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева. ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края

Сенатор пояснила, что в действующем законодательстве администрации бассейнов внутренних водных путей имеют право разрешать организациям внутреннего водного транспорта строительство на береговой полосе временных сооружений по согласованию с соответствующими федеральными органами исполнительной власти. Законодательно конкретные органы власти, уполномоченные согласовывать выдаваемые разрешения, не определены. Это, безусловно, создает на практике определенные трудности, добавила она. «Наличие правовой неопределенности создает почву для различного толкования условий пользования береговой полосой организациями внутреннего водного транспорта», — отметила Людмила Талабаева.

Сенатор пояснила, что строительство временных или вспомогательных сооружений не требует получения разрешения на строительство, их назначение не связано с природопользованием и регулируется положениями Земельного кодекса РФ. «Предлагаемые изменения уточнят полномочия администраций бассейнов и приведут нормы земельного законодательства в соответствие с нормами Кодекса внутреннего водного транспорта РФ в части порядка выдачи разрешения организациям на использование земель береговой полосы, находящихся в государственной или муниципальной собственности», — подчеркнула Людмила Талабаева.

При этом, уточнила она, сам порядок выдачи письменного согласия будет устанавливается Министерством транспорта РФ, что потребует издания соответствующего приказа этого ведомства. «Таким образом, проблема возведения некапитальных строений, сооружений для причаливания, швартовки и стоянки судов и плавучих объектов, погрузки, выгрузки и хранения грузов, посадки на суда и высадки с судов пассажиров, а также в случаях непредвиденных зимовок судов или транспортных происшествий с судами, будет урегулирована», — подчеркнула сенатор.



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