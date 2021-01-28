Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Главное#РД-171МВ#Союз-5#РД-191#Ангара28.01.2021 16:26

В НПО Энергомаш прошли испытания двигателей РД-171МВ и РД-191

В научно-испытательном комплексе Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») проведены огневые испытания жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ, предназначенного для перспективной ракеты-носителя среднего класса «Союз-5».

Программа испытаний выполнена в полном объеме. Испытания прошли в штатном режиме. РД-171МВ — модернизированная версия базового двигателя РД-170/171, разработанного НПО Энергомаш в 1976-1986 гг. Модернизированный двигатель уже признан самым мощным в мире: при массе в 10 тонн — его тяга превышает 800 тонн.

Вместе с этим успешно и в полном объеме проведены огневые испытания ракетного двигателя РД-191, разработанного и производимого НПО Энергомаш для российской ракеты-носителя семейства «Ангара».

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