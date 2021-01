Государственная поддержка имеет жизненно важное значение в период, когда страны спешат вакцинировать население

Source: IMF – News in Russian

Витор Гаспар, Рафаэль Лэм, Паоло Мауро и Мехди Раисси

28 января 2021 г.

Пандемия COVID-19 ускоряется во многих странах, и неопределенность находится на необычайно высоком уровне. Необходимы решительные действия органов государственного управления для обеспечения оперативного и широкого развертывания вакцинации, защиты наиболее уязвимых домашних хозяйств и жизнеспособных компаний, а также поддержки устойчивого и всеобъемлющего восстановления экономики.

В условиях повторного всплеска заболеваемости и возобновления ограничений многие страны продолжают оказывать поддержку населению и компаниям, приэтом подбирая ответные меры в соответствии с развитием экономической ситуации. В бюллетене «Бюджетного вестника» за январь 2021 года представлен обзор таких усилий и обозначены дополнительные меры, которые органы государственного управления могут принять для достижения более экологичного, справедливого и устойчивого восстановления экономики.

Государственная поддержка помогает людям и компаниям

По состоянию на конец декабря 2020 года размер бюджетной поддержки вмировом масштабе составил примерно 14 трлн долларов США, что почти на2,2 трлн долларов США больше, чем в октябре 2020 года. Она включает в себя дополнительные расходы или (в меньшей степени) меры по отказу от получения доходов в объеме 7,8 трлн долларов США, а также гарантии, кредиты и вливания капитала в размере 6 трлн долларов США (данные по странам представлены здесь).

Данные меры поддержки различаются в разных странах в зависимости отпоследствий шоков, связанных с пандемией, и возможностей органов государственного управления осуществлять заимствования. В странах с развитой экономикой бюджетные меры рассчитаны на несколько лет (их объем превышает 4 процента ВВП в 2021 году и в последующие годы). В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах поддержка, напротив, была сконцентрирована на начальном этапе, и большая часть их мер завершается. В сочетании сэкономическим спадом, который вызвал снижение доходов, подобная поддержка ведет к росту государственного долга и бюджетных дефицитов. В конце 2020 года средняя величина государственного долга в мире приблизилась к98 процентам ВВП по сравнению с 84 процентами, прогнозировавшимися допандемии на ту же дату.

Страны с развитой экономикой зафиксировали самое большое увеличение бюджетных дефицитов и долга, отражающее как рост расходов, так и снижение доходов. Увеличение дефицитов в странах с формирующимся рынком в основном было связано с сокращением налоговых поступлений вследствие экономического спада. В странах с низким доходом меры бюджетного реагирования были скромнее ввиду ограничений финансирования и менее развитых программ социального обеспечения. Таким образом, существуют риски, что в этих странах пандемия будет иметь долговременные последствия, среди которых — рост бедности и дефицит полноценного питания.

Бюджетная поддержка должна оставаться доступной до тех пор, пока восстановление экономики не приобретет устойчивый характер

Глобальное сотрудничество в вопросах производства и широкого распространения недорогих лекарств и вакцин во всех странах имеет критически важное значение. Вакцинация представляет собой глобальное общественное благо, которое спасает жизни людей и впоследствии позволит всем странам сэкономить деньги налогоплательщиков. Чем быстрее закончится глобальная пандемия, тем быстрее экономика вернется к нормальному функционированию и населению потребуется меньший объем государственной поддержки.

С учетом необычайно высокого уровня неопределенности меры политики должны гибко реагировать на изменения экономических условий и ситуации с пандемией, по мере необходимости и с учетом особенностей отдельных стран. Многим странам необходимо будет добиваться большего меньшими средствами, учитывая крайне жесткие бюджетные ограничения. Это предполагает ориентацию на наиболее пострадавшие и уязвимые слои населения, в том числе бедных, женщин и работников неформального сектора, а также компании, которые, скорее всего, сохранят жизнеспособность после кризиса или являются системно значимыми для экономики.

Многие страны с низким доходом столкнутся с трудностями даже после того, как выполнят свои обязательства. Им понадобится дополнительная помощь, в том числе в виде грантов, льготного финансирования, продления моратория наобслуживание долга или, в некоторых случаях, реструктуризации долга. Важное значение будет иметь оперативная реализация общей основы условий вотношении долга, а также расширение прав на получение помощи стран-должников.

Налогово-бюджетная политика должна обеспечить возможность «зеленой», цифровой и социально интегрированной трансформации экономики после пандемии COVID-19. К основным задачам относятся:

Инвестиции в развитие систем здравоохранения (включая вакцинацию), образования и инфраструктуры. Согласованное стимулирование «зеленых» государственных инвестиций в странах, располагающих бюджетными возможностями, может способствовать росту мировой экономики. Проекты (видеальном варианте с участием частного сектора) должны быть направлены на смягчение последствий изменения климата и обеспечение цифровизации.

Содействие людям в возвращении на работу и, при необходимости, смене работы с помощью субсидирования найма, а также расширения программ обучения и поиска работы.

Укрепление систем социальной защиты в целях содействия борьбе снеравенством и бедностью.

Переосмысление систем налогообложения в целях повышения справедливости и обеспечения стимулов к охране окружающей среды.

Сокращение непродуктивных расходов, повышение прозрачности инициатив вобласти расходов и совершенствование методов управления для извлечения всех преимуществ мер бюджетной поддержки.

Директивным органам придется найти баланс между оказанием поддержки вболее краткосрочном периоде для обеспечения устойчивого восстановления экономики и поддержанием долга на управляемом уровне в течение более длительного периода. Разработка надежных многолетних основ в отношении доходов и расходов (в том числе для улучшения состояния государственных финансов в среднесрочной перспективе) будет иметь жизненно важное значение, особенно в странах с высоким уровнем долга и жесткими условиями финансирования.

Иными словами, органам государственного управления нужно выиграть в гонке вакцинации, гибко реагировать на изменение экономической ситуации и создать условия для более экологичного, справедливого и устойчивого восстановления экономики.

*****

Витор Гаспар — гражданин Португалии, директор Департамента по бюджетным вопросам МВФ. До работы в МВФ он занимал различные руководящие должности, связанные с вопросами политики, в Банке Португалии, в том числе в последний период — должность специального советника. В 2011–2013 годах он был министром финансов и государственного управления Португалии. В 2007–2010 годах он возглавлял Бюро советников по вопросам европейской политики в Европейской комиссии, а в период с 1998 по 2004 годы был генеральным директором по исследованиям в Европейском центральном банке. Г-н Гаспар имеет степень доктора наук и постдокторскую ученую степень по экономике Университета Нова в Лиссабоне. Он также учился в Католическом университете Португалии.

У. Рафаэль Лэм — старший экономист Департамента по бюджетным вопросам МВФ. В настоящее время его исследования посвящены бюджетным вопросам, связанным с проблемой неравенства, межправительственными отношениями и бюджетными правилами. Ранее он работал в группе по Китаю и Японии Департамента стран Азиатско-Тихоокеанского региона и участвовал в программе МВФ по кредитованию Исландии во время мирового финансового кризиса. Его более ранние исследования также были посвящены бюджетным вопросам и вопросам, связанным с финансовым сектором. Он имеет степень доктора наук по экономике Калифорнийского университета.

Пауло Мауро — заместитель директора Департамента по бюджетным вопросам МВФ. Ранее он занимал различные руководящие должности в Департаменте стран Африки, Департаменте по бюджетным вопросам и Исследовательском департаменте МВФ. Он был старшим научным сотрудником в Институте международной экономики Петерсона и приглашенным профессором в Школе бизнеса им. Кэри при Университете Джонса Хопкинса в 2014–2016 годах. Его статьи опубликованы во многих журналах, в том числе Quarterly Journal of Economics, Journal of Monetary Economics и Journal of Public Economics, и широко цитируются в академических публикациях и ведущих СМИ. Он является соавтором трех книг: “World on the Move: Consumption Patterns in a More Equal Global Economy”, “Emerging Markets and Financial Globalization” и “Chipping Away at Public Debt”.

Мехди Раисси — старший экономист Департамента по бюджетным вопросам МВФ. Он поступил на работу в Фонд в 2010 году и занимался рядом вопросов надзора на многосторонней основе и по разным странам, включая Индию, Италию и Мексику. Имеет степень доктора наук по экономике Кембриджского университета. Его исследовательские интересы включают макроэконометрическое моделирование, макрофискальные связи и вопросы суверенного долга.

MIL OSI