Г. Орденов: Предлагаемые изменения в законодательство уточняют вопросы прекращения и восстановления права пользования участками недр

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал принятие в первом чтении проекта федерального закона «О внесении изменений в Закон РФ «О недрах».

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области прокомментировал принятие в первом чтении проекта федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» в части совершенствования правового регулирования отношений в области прекращения и восстановления права пользования участками недр».

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Сенатор напомнил, что в декабре прошлого года Комитет СФ рассмотрел на своем заседании в нулевом чтении проект этого федерального закона, внесенного Правительством РФ, и поддержал его.

Геннадий Орденов отметил, что законопроект уточняет отдельные вопросы прекращения и восстановления права пользования участками недр.

«В проекте закона предусмотрено, что при прекращении права пользования недрами, в том числе досрочном, права и обязанности пользователя прекращаются со дня внесения записи об этом в государственный реестр. Исключение составляют обязанности по проведению работ при ликвидации или консервации горных выработок и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, и рекультивацией земель, организацией и проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ», — пояснил законодатель.

Кроме того, добавил сенатор, законом вводится норма, позволяющая в случае возникновения чрезвычайных ситуаций только ограничивать или приостанавливать право пользования недрами.

«Также в документе предусматривается запрет на восстановление права пользования недрами и срока действия лицензии в случае его прекращения, кроме признания незаконным решения о прекращении права пользования недрами», — отметил сенатор.

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