Source: Russia Federal Space

#Центр Келдыша#Главное28.01.2021 10:10

Завершены испытания плазмотрона РГ-100

Специалистами Центра Келдыша (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») разработан электродуговой подогреватель РГ-100 (плазмотрон) средней мощности 30-40 кВт, с температурой газа на выходе до 5500К для применения в освоении новых технологий для ракетно-космической техники, а также в различных отраслях промышленности.

Основная особенность плазмотрона РГ-100 — газовихревая камера, обеспечивающая стабильный режим работы в течение всего срока эксплуатации. Ресурс работы электрода составляет 500 часов, при этом замена его на новый существенно упрощена и осуществляется в течение 10 минут. Давление в камере атмосферное, дуговой ток — 120-180А, напряжение — 180-300В. Внедрена система управления с регулированием по току и дистанционное управление с регулированием режимов работы. Плазмотрон имеет малые габариты, его длина — 230 мм, а диаметр — 80 мм. Вес всей конструкции составляет 6 килограмм.

Плазмотрон РГ-100 имеет широкое применение, в частности, его можно использовать при обезвреживании и утилизации отходов, получении мелкодисперсных порошков материалов, при обработке или напылении порошковых материалов, в плазмохимии для осуществления реакций в плазменной среде (пиролиз метана, восстановление чистых веществ из окислов и др.), для переплава тугоплавких и особо чистых материалов, для розжига топок котлов.

Центр Келдыша располагает полным циклом проектирования, изготовления и поставки под ключ экспериментальных установок с электродуговыми подогревателями различной мощности и назначения.

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