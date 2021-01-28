Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор представила ряд важных поправок российской делегации к проекту резолюции ПАСЕ об ограничениях на деятельность НПО в странах-членах Совета Европы.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, член российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области представила ряд важных поправок Российской Федерации к проекту резолюции «Ограничения на деятельность НПО в странах-членах Совета Европы».

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«Принципиальное значение имело принятие нашей поправки в поддержку занимающихся защитой национальных меньшинств неправительственных организаций (НПО)», — подчеркнула сенатор.

Ирина Рукавишникова сожалеет, что работа над докладом прошла без учета многих важных документов, без глубокого погружения в проблему и особенности правового регулирования деятельности НПО в различных странах. «В докладе отсутствует профессиональная юридическая оценка национального законодательства государств, в том числе России. Отсутствует необходимый в таких случаях сравнительно-правовой анализ», — пояснила парламентарий.

«Мы имеем дело с ситуацией, когда слишком быстрая подготовка доклада (фактически за 2 месяца) нанесла существенный удар по его качеству. Нельзя делать выводы общеевропейского значения без проведения необходимых процедур», — заявила сенатор.

В этой связи она напомнила, что доклад был подготовлен без выездного мониторинга автора. «Фактически мы имеем дело с вольной интерпретацией публикаций в интернет-источниках, использованием непроверенной и искаженной информации».

По словам законодателя, из‑за заочного формата общения и погрешностей в работе связи полноценной дискуссии с докладчиком не получилось. А письменные предложения практически не были приняты во внимание. «Автор осуждает нашу страну за то, что некоторые неправительственные организации признаются нежелательными и при этом не упоминает, что эти же НПО находятся в «стоп-листах» других государств. Например, США, Франция, Великобритания. Следовательно, принятые в России решения обоснованы», — сказала парламентарий.

«Ни у кого нет сомнений в том, что на территории Российской Федерации должна применяться Европейская конвенция по правам человека. В том числе и ее положения о возможности введения ограничений в интересах национальной безопасности и общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков и преступлений. Таким образом, все выводы докладчика, сделанные в отношении нашей страны о применении избыточных или недемократических мер, являются надуманными и необоснованными», — считает Ирина Рукавишникова.

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