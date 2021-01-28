Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#Главное#Космодромы#Байконур#Орбитальные группировки#Арктика#Арктика-М28.01.2021 12:33

Космический аппарат «Арктика-М» доставлен на Байконур

В среду, 27 января 2021 года, из международного аэропорта Шереметьево авиатранспортом на космодром Байконур доставлен космический аппарат «Арктика-М», разработанный в Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). В рамках подготовки к данному запуску аппарат прошёл комплексные испытания, включая комплексные испытания в термовакуумной камере и комплексные электрические испытания.

В монтажно-испытательном корпусе космодрома космический аппарат «Арктика-М» пройдет предпусковую подготовку и стыковку с разгонным блоком. Выведение на орбиту космического аппарата будет осуществлено ракетой-носителем «Союз-2.1б» (разработки РКЦ «Прогресс», входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») с разгонным блоком «Фрегат» (НПО Лавочкина). Пуск запланирован на конец февраля 2021 года.

Создание спутниковых систем на высокоэллиптических орбитах необходимо для информационного обеспечения при решении задач оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Космические аппараты «Арктика-М» обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли в арктическом регионе и морей Северного Ледовитого океана, что будет способствовать динамичному социально-экономическому развитию северных регионов нашей страны.

Аппараты типа «Арктика-М» и «Электро-Л» создаются на базе унифицированной платформы «Навигатор». Главным отличием космических аппаратов является способ решения целевой задачи — «Электро-Л» проводит регулярную (с периодичностью 15-30 минут) съемку Земли с геостационарной орбиты, а «Арктика-М» проводит аналогичную съемку арктического региона Земли, находясь в районе апогея высокоэллиптической орбиты типа «Молния».

Орбитальная группировка системы на первом этапе будет состоять из двух космических аппаратов «Арктика-М», функционирующих на высокоэллиптических орбитах типа «Молния», попеременно сменяя друг друга на рабочих участках орбит, расположенных в районе апогея, что обеспечит непрерывный круглосуточный обзор северной территории Российской Федерации и арктического региона Земли. Вместе с тем планируется увеличение орбитальной группировки. Совместное использование информации с высокоэллиптических спутников «Арктика-М» и геостационарных «Электро-Л» позволит решить задачу квазинепрерывного получения оперативных гидрометеоданных.

MIL OSI