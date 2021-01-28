Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в «круглом столе», посвященном созданию этого информационного сервиса.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области принял участие в «круглом столе», посвященном созданию информационного сервиса Платформа «Знай своего клиента».

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«Это уникальный для финансового рынка продукт (сервис) Банка России, конечной целью которого является не просто повышение эффективности функционирования российской «антиотмывочной» системы, а ее переход на качественно новый уровень функционирования», — сказал сенатор.

По его словам, Платформа «Знай своего клиента» (или «Платформа ЗСК») представляет собой продукт интеграции и обмена информацией о высокорисковых клиентах, имеющейся у кредитных организаций, с такой же информацией, имеющейся в распоряжении Банка России как надзорного органа.

«Нельзя не отметить, что часто у кредитных организаций может не хватать информации для мотивированной оценки уровня риска клиента, особенно его контрагентов, что приводит, а во многих случаях это действительно так, к «перестраховочным» мерам кредитных организаций по отношению к клиентам. Такие рестрикции затрагивают, в первую очередь, субъекты малого и среднего предпринимательства», — отметил Николай Журавлев.

Синхронизированная таким образом работа кредитных организаций и Центрального Банка в целом должна повысить эффективность национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

Синхронизированная таким образом работа кредитных организаций и Центрального Банка в целом должна повысить эффективность национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма ( ПОД/ФТ), ориентировать работу комплаенс-подразделений банков на работе с теневым сектором экономики и будет способствовать его сужению, указал парламентарий.

«Что является безусловно важным, так это то, что предлагаемое Банком России технологическое решение по функционированию платформы ЗСК, с практической точки зрения, позволит снизить операционные расходы банков, позволяя им сместить акценты в работе комплаенс-подразделений на клиентов высокого риска. Будет значительно сокращена нагрузка на бизнес, в первую очередь, на малый и микро-бизнес, за счет снижения оснований применения к ним со стороны банков «антиотмывочных» ограничительных мер. Повысится эффективность предпринимаемых «антиотмывочных» мер», — сказал заместитель Председателя СФ.

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