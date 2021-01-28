Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#ЦПК#Главное#Набор 2021#ОКП28.01.2021 17:35
Отбор в космонавты 2019: названы победители
Межведомственная комиссия (МВК) по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей пилотируемых кораблей и станций в рамках открытого конкурса по отбору кандидатов в космонавты Российской Федерации (конкурс стартовал в 2019 году) приняла решение рекомендовать ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина» назначить на должности кандидатов в космонавты-испытатели Отряда космонавтов Роскосмоса четырех человек. Решение вступило в силу 27 января 2021 года.
Профессию космонавта будут осваивать Сергей Иртуганов, Александр Колябин, Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян. В ближайшее время они приступят к изучению курса общекосмической подготовки (ОКП), который будут проходить в течение двух лет.
Кампания по новому отбору космонавтов началась 3 июня 2019 года. Тогда МВК было принято решение о проведении конкурса по отбору кандидатов в отряд космонавтов Роскосмоса. Цель отбора — отобрать лучших специалистов, которые будут работать в целях обеспечения выполнения Федеральной космической программы России.
Всем конкурсантам предстояло пройти несколько этапов:
Отбор на соответствие требованиям по образованию и профессиональной пригодности;
комплекс медицинских обследований;
комплекса мероприятий, позволяющий оценить психологические качества претендентов;
тестирование на соответствие требованиям по физической подготовленности.
Госкорпорация «Роскосмос» поздравляет с прохождением отбора!
Кандидаты в космонавты-испытатели отряда Роскосмоса
Иртуганов Сергей Георгиевич
Родился 10 августа 1988 года в г. Ульяновск.
Образование:
В 2010 года окончил с отличием Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (институт) по специальности «Безопасность технологических процессов и производств», специализация «Поисковое аварийно-спасательное обеспечение полетов в гражданской авиации» получил квалификацию инженер.
С 2007 года по 2010 года проходил обучение на военной кафедре по ВУС «Штурман ИЛ-76», по окончании присвоено звание лейтенант.
Колябин Александр Сергеевич
Родился 12 января 1987 года в г. Протвино Московской области.
Образование:
В 2009 окончил Краснодарский Военный Авиационный Институт имени А.К. Серова (Высшее Военное Авиационное Училище Летчиков (Военный Институт)).
Тетерятников Сергей Александрович
Родился 19 декабря 1988 года в с. Успеховка Минералводовского района Ставропольского края.
Образование:
В 2011 году окончил Военно-Морской Инженерный институт (ВМИИ) факультет «Эксплуатация паровых газотурбинных энергетических установок»
Кивирян Арутюн Арутюнович
Родился 23 августа 1993 года в г. Майкоп республики Адыгея.
Образование:
В 2015 году окончил Балтийский Государственный Технический Университет «ВОЕНМЕХ» им Д.Ф. Устинова, присвоена квалификация «инженер» по специальности «Ракетостроение».
С 2012 года по 2015 год проходил обучение на военной кафедре по ВУС «Эксплуатация и ремонт корабельных комплексов крылатых ракет», по окончании присвоено звание лейтенант.
В 2019 году проходил обучение в ГАПОУ «Техникум им С.П. Королева» по специальности «оператор станков с программным управлением» по окончании присвоена квалификация «Оператор станков с программным управлением 4-ого разряда».