Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК#Главное#Набор 2021#ОКП28.01.2021 17:35

Отбор в космонавты 2019: названы победители

Межведомственная комиссия (МВК) по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей пилотируемых кораблей и станций в рамках открытого конкурса по отбору кандидатов в космонавты Российской Федерации (конкурс стартовал в 2019 году) приняла решение рекомендовать ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина» назначить на должности кандидатов в космонавты-испытатели Отряда космонавтов Роскосмоса четырех человек. Решение вступило в силу 27 января 2021 года.

Профессию космонавта будут осваивать Сергей Иртуганов, Александр Колябин, Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян. В ближайшее время они приступят к изучению курса общекосмической подготовки (ОКП), который будут проходить в течение двух лет.

Кампания по новому отбору космонавтов началась 3 июня 2019 года. Тогда МВК было принято решение о проведении конкурса по отбору кандидатов в отряд космонавтов Роскосмоса. Цель отбора — отобрать лучших специалистов, которые будут работать в целях обеспечения выполнения Федеральной космической программы России.

Всем конкурсантам предстояло пройти несколько этапов:

Отбор на соответствие требованиям по образованию и профессиональной пригодности;

комплекс медицинских обследований;

комплекса мероприятий, позволяющий оценить психологические качества претендентов;

тестирование на соответствие требованиям по физической подготовленности.

Госкорпорация «Роскосмос» поздравляет с прохождением отбора!

Кандидаты в космонавты-испытатели отряда Роскосмоса

Иртуганов Сергей Георгиевич

Родился 10 августа 1988 года в г. Ульяновск.

Образование:

В 2010 года окончил с отличием Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (институт) по специальности «Безопасность технологических процессов и производств», специализация «Поисковое аварийно-спасательное обеспечение полетов в гражданской авиации» получил квалификацию инженер.

С 2007 года по 2010 года проходил обучение на военной кафедре по ВУС «Штурман ИЛ-76», по окончании присвоено звание лейтенант.

Колябин Александр Сергеевич

Родился 12 января 1987 года в г. Протвино Московской области.

Образование:

В 2009 окончил Краснодарский Военный Авиационный Институт имени А.К. Серова (Высшее Военное Авиационное Училище Летчиков (Военный Институт)).

Тетерятников Сергей Александрович

Родился 19 декабря 1988 года в с. Успеховка Минералводовского района Ставропольского края.

Образование:

В 2011 году окончил Военно-Морской Инженерный институт (ВМИИ) факультет «Эксплуатация паровых газотурбинных энергетических установок»

Кивирян Арутюн Арутюнович

Родился 23 августа 1993 года в г. Майкоп республики Адыгея.

Образование:

В 2015 году окончил Балтийский Государственный Технический Университет «ВОЕНМЕХ» им Д.Ф. Устинова, присвоена квалификация «инженер» по специальности «Ракетостроение».

С 2012 года по 2015 год проходил обучение на военной кафедре по ВУС «Эксплуатация и ремонт корабельных комплексов крылатых ракет», по окончании присвоено звание лейтенант.

В 2019 году проходил обучение в ГАПОУ «Техникум им С.П. Королева» по специальности «оператор станков с программным управлением» по окончании присвоена квалификация «Оператор станков с программным управлением 4-ого разряда».

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