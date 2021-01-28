Павел Сорокин: «Нефтяные компании нарастят запасы бензина перед весенним периодом для сохранения стабильного обеспечения рынка»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 28 января. – Нефтяные компании-переработчики нарастят запасы бензина перед весенним периодом, при этом рост цен на АЗС останется в рамках инфляции, сообщил Павел Сорокин по итогам совещания у заместителя Председателя Правительства России Александра Новака с Минэнерго, ФАС и нефтяными компаниями.

Как отметил Павел Сорокин, Правительство дало рекомендации нефтяным компаниям по увеличению запасов топлива накануне сезонного роста спроса.

«Рост цен на заправках остаётся в пределах инфляции. Цены в 2020 году, к примеру, на 92-й бензин, который является социально-значимым, росли ниже инфляции при достаточном снабжении рынка – их рост был 2,2-2,5% при инфляции 4,9%. В начале 2020 года был достаточный запас маржинальности на АЗС, поэтому рост оптовой цены не привёл к росту розничной. Кроме того, работает демпферный механизм, который отвечает задачам, для которых он создавался, и в 2020 году он оказал существенную поддержку бюджету», – подчеркнул замминистра.

Он отметил, что для сохранения стабильности рынка нефтяные компании согласились увеличить переработку нефти в феврале 2021 года. При этом каждой компании давались рекомендации по увеличению переработки в зависимости от того, какую долю на рынке она занимает.

«Нефтяные компании-переработчики нарастят запасы бензина перед весенним периодом для сохранения стабильного обеспечения рынка, планируется накопить запасы в 1,6-1,7 млн тонн к 1 мая», – добавил Павел Сорокин.

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