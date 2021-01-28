Правление рассмотрело информацию о газоснабжении Хабаровского края

Source: Gazprom in Russian

Релиз

28 января 2021, 15:20

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о газоснабжении Хабаровского края.

Отмечено, что в соответствии с Директивами Правительства РФ «О газоснабжении Хабаровского края с 2025 года» компания ведет расширение магистрального газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» на участке от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска. К настоящему времени сварено свыше 300 км линейной части — больше 3/4 ее протяженности.

Завершение работ на участке создаст техническую возможность для газоснабжения перспективных потребителей газа в Хабаровском крае, а также переподключения потребителей, получающих сейчас газ по предполагаемому к выводу из эксплуатации газопроводу «Оха — Комсомольск-на-Амуре» (не принадлежит «Газпрому»).

Вопрос о газоснабжении Хабаровского края будет внесен на рассмотрение Совета директоров компании.

Справка

В сентябре 2020 года «Газпром» и Хабаровский край утвердили программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы. Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 5,49 млрд руб. — в 3,2 раза выше уровня вложений в 2016–2020 годах. Компания планирует строительство 14 межпоселковых газопроводов, 9,3 км газопроводов-отводов и шести газораспределительных станций.

В результате будут созданы условия для газификации 20 населенных пунктов в Амурском, Бикинском, Комсомольском, Ульчском и Хабаровском районах, а также перспективных промышленных потребителей, включая горно-обогатительный комбинат в Нанайском районе.

Управление информации ПАО «Газпром»

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