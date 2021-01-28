Работы по восстановлению энергоснабжения ведутся в Республике Дагестан

Source: Russia Ministry of Energy

Минэнерго России взяло на особый контроль восстановление электроснабжения в Республике Дагестан, нарушенное в результате отключения из-за сильного ветра воздушной линии 110 кВ Шамильское – Анцух с отпайкой на ПС 110 кВ Гидатль (ПАО «Россети Северный Кавказ»).

Без электроснабжения остаётся часть бытовых потребителей в Шамильском, Тляратинском и Цунтинском районах (около 28 700 человек). Восстановительные работы ведут три бригады энергетиков.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра ПАО «Россети» 8-800-220-0-220 или на специализированном портале компании.

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