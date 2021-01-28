Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ#РКС#НЦ ОМЗ28.01.2021 14:21

Спутники ДЗЗ продолжают мониторинг зон ЧС

Российские спутники дистанционного зондирования Земли продолжают оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций. В период с 21 по 28 января 2021 года в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий переданы данные в объеме более 643 тысяч квадратных километров, а в Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам — около 166 тысяч квадратных километров.

Так, за эту неделю проведён мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций по заявкам МЧС России:

Сход лавины на Военно-Грузинской дороге;

ледовые переправы в нескольких регионах Российской Федерации;

последствия схода сели в Республике Дагестан;

угроза подтопления в Республике Хакасия;

разлив нефтепродуктов в Ненецком автономном округе.

В интересах Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам выполнен мониторинг наводнения в Марокко и последствий землетрясения в Индонезии. На основе сообщений СМИ о природных и техногенных катастрофах по всему миру была запланирована космическая съемка последствий схода лавины в Карачаево-Черкесии и извержения вулкана Этна в Италии.

Госкорпорация «Роскосмос» и компания «Российские космические системы» поддерживают оперативное взаимодействие с МЧС России для своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.

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