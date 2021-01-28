Т. Гигель: Волонтеры играют большую роль в борьбе с распространением коронавируса

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие во втором этапе Всероссийского социального форума.

Представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай приняла участие во втором этапе Всероссийского социального форума.

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции. В нем участвовали представители волонтерских движений из всех субъектов РФ.

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«Пандемия привнесла в нашу привычную жизнь многочисленные отрицательные моменты. При этом серьёзное испытание и негативные моменты пробудили в российском народе такие качества, как милосердие, сострадание, желание прийти на помощь», — сказала Татьяна Гигель.

Серьёзное испытание и негативные моменты пробудили в российском народе такие качества, как милосердие, сострадание, желание прийти на помощь

По словам парламентария, ее потрясло выступление на форуме будущего медработника из Кемеровской области, которая будучи студенткой в период пикового распространения вируса работала в ковидном госпитале.

Сенатор рассказала, очень значимым на форуме также было выступление прикованного к инвалидной коляске с 11 лет молодого человека, который посчитал для себя необходимым помогать людям, как это делают его мать и отец – медики по профессии.

«Эти два примера показывают, что нет никаких ограничений, никаких препятствий в служении людям, в том, чтобы быть добрым, оказывать помощь нуждающимся», — подчеркнула Татьяна Гигель. Она отметила важность и эффективность вклада волонтеров в борьбу с распространением коронавируса.

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