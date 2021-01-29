А. Чернышев: Реализация национальных проектов невозможна без эффективной работы муниципальных образований

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в общем собрании членов Ассоциации муниципальных образований Иркутской области.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Иркутской области Андрей Чернышев ЧернышевАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Иркутской области принял участие в общем собрании членов Ассоциации муниципальных образований региона. Мероприятие прошло в Иркутске.

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Обращаясь с приветственным словом к участникам собрания, сенатор отметил, что это важное политическое и экономическое событие для региона.

Как подчеркнул Андрей Чернышев, несмотря на пандемию, в 2020 г. в Иркутской области продолжалась активная реализация национальных проектов — проводился ремонт дорог, инфраструктуры, строились новые социальные объекты. «Важно, что мы работаем одной командой c губернатором, исполнительными органами власти и депутатским корпусом», — сказал парламентарий.

Сенатор также отметил, что в этом году в условиях дефицитного бюджета предстоит серьезная работа по обеспечению социально-экономического развития региона, повышению уровня жизни людей, укреплению российской государственности. При этом, считает он, особое внимание необходимо уделить решению вопросов здравоохранения, экологии, образования, развития инфраструктуры, малого и среднего бизнеса, реформирования системы ЖКХ, поддержки местных товаропроизводителей.

Андрей Чернышев принял участие в общем собрании членов Ассоциации муниципальных образований Иркутской области

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Андрей Чернышев

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Андрей Чернышев принял участие в общем собрании членов Ассоциации муниципальных образований Иркутской области

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Выполнение Указов Президента страны, реализация национальных проектов и Стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 г. позволят повысить уровень жизни населения, отметил Андрей Чернышев.

«Реализация национальных проектов просто невозможна без эффективной работы муниципальных образований. Ведь именно на местах программы воплощаются в конкретные дела, социальные и инфраструктурные объекты», — подчеркнул сенатор.

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