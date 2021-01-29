В Алтайском крае создадут первый в Сибири Региональный центр подготовки спортсменов по настольному теннису

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 29 января, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в рамках рабочего визита в Барнаул (Алтайский край) посетил спортивный комплекс «Победа», в котором в настоящее время проходит чемпионат Сибирского федерального округа по настольному теннису.

Олег Матыцин пообщался со спортсменами, тренерами и представителями региональных федераций настольного тенниса.

«Очень рад, что мой визит в Барнаул совпал со сроками проведения здесь чемпионата Сибири по настольному теннису. Этот вид спорта я очень люблю, много лет занимался им. Теперь я отвечаю за развитие в стране физической культуры и спорта в целом, но настольный теннис – это как первая любовь. Каждый визит в спортзал или на соревнования вызывает особые чувства», – поделился Министр.

«Настольный теннис – один из самых доступных и массовых видов спорта. Он очень популярен в школах и университетах и не требует каких-то сложных технологических решений для создания условий и занятий, – подчеркнул Олег Матыцин. – К тому же наряду с большим теннисом и бадминтоном он способствует долголетию и позитивно влияет на гармоничное развитие человека. Сегодня утром обсуждали с губернатором Виктором Томенко создание у вас регионального центра настольного тенниса. Вижу, что это уже больше чем идея, она обрела реальные контуры. Поговорили, в том числе и о том, чтобы сдвинуть сроки появления этого центра с 2024 года на более ранний период. Мы посмотрим по регионам возможность поиска средств, которые могли бы направить на строительство регионального центра тенниса. Постараемся помочь реализовать ваши планы. Надеюсь, и самому представится возможность побывать на открытии этого «дома настольного тенниса».

Постановление о создании краевого государственного бюджетного учреждения спортивной подготовки «Региональный центр подготовки спортсменов по настольному теннису» губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал 28 января 2021 года.

«Центр по настольному теннису должен объединить всю Сибирь, чтобы мы могли помогать ребятишкам достигать результатов, попадать в сборную страны. Половина сборной страны сейчас это костяк сибиряков, поэтому для нас это хорошая возможность развивать настольный теннис», – отметил министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

Фото: Александр Чёрный / «Алтайский спорт», Altapress.ru

Пресс-служба Минспорта России

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