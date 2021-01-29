Г. Орденов: Разработан механизм использования частно-государственного партнерства для ликвидации накопленного вреда окружающей среде

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы предложили соответствующие поправки в законодательство.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области и член Комитета СФ по экономической политике Юрий Важенин ВаженинЮрий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выступили с законодательной инициативой по внесению поправок в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и Федеральный закон «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации» в части повышения эффективности организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде.

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По словам Геннадия Орденова, проблема ликвидации накопленного вреда окружающей среде, возникшего ранее в период советской государственности, остается неразрешенной и все более обостряется. Особое место среди объектов накопленного вреда окружающей среде занимают находящиеся в государственной собственности участки недр, в границах которых имеются нефтесодержащие загрязнения, рассказал сенатор.

«В подавляющем количестве случаев скопление нефтесодержащей жидкости явилось следствием деятельности крупных советских нефтеперерабатывающих заводов, использовавших несовершенные технологии производства, в результате разлива и утечки нефти и нефтепродуктов в рамках производственного процесса, аварий на магистральных и внутрипромысловых нефтепроводах, аварийных и технологических выбросов».

Многие указанные предприятия прекратили свое существование, не ликвидировав накопленный вред окружающей среде, отметил Геннадий Орденов. «Как следствие, в настоящее время существует множество бесхозяйных или экономически не привлекательных активов, обладающих высокой степенью опасности для окружающей среды и здоровья населения».

По мнению парламентария, принятию эффективных мер по учету, обследованию и ликвидации загрязнений, накопленных в недрах, препятствует недостаточность правового регулирования, в том числе несовершенство легальной дефиниции понятия «объекты накопленного вреда окружающей среде».

Кроме того, бюджетные инвестиции в данную область будут более результативными, когда хозяйствующие субъекты будут заинтересованы в освобождении территорий, недр и акваторий от загрязнений и рациональном их использовании, считает Геннадий Орденов. «В целях обеспечения возможности эффективного использования механизмов государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства при финансировании и организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде предлагается внести соответствующие изменения в законодательство».

В частности, законопроектом расширяется перечень обязательных элементов соглашения о государственно-частном партнерстве и муниципально-частном партнерстве за счет включения в него возможности полного или частичного финансирования работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. «Кроме того, в целях стимулирования участия лиц в организации деятельности по ликвидации накопленного вреда окружающей среде законопроектом предлагается определить меры государственной поддержки таких субъектов».

Сенатор пояснил, что законопроект не вводит каких‑либо ограничений права частной собственности, а расширяет перечень объектов инвентаризации и обследования, по результатам которых может быть присвоен статус объекта накопленного вреда окружающей среде. «Собственники, наоборот, заинтересованы в обследовании и учете принадлежащих им объектов как объектов накопленного вреда окружающей среде. В противном случае уровень административной нагрузки на них является очень высоким», — подчеркнул Геннадий Орденов.

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