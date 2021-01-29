К. Долгов: Наш законопроект позволит ускорить строительство объектов инфраструктуры Арктической зоны РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор является соавтором законопроекта о внесении изменения в закон «Об экологической экспертизе».

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области Константин Долгов ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области стал одним из авторов внесенного законопроекта «О внесении изменения в статью 11 Федерального закона «Об экологической экспертизе». Соавторы документа – заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Зленко, ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа депутаты Государственной Думы.

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Константин Долгов отметил, что законопроект разработан с целью оптимизации процедуры проведения экологической экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, строительство или реконструкцию которых предполагается осуществлять в Арктической зоне РФ. Предусматривается исключение требования о проведении экологической экспертизы федерального уровня проектной документации объектов социальной и транспортной инфраструктуры, строящихся или реконструируемых в границах населенных пунктов, находящихся на территории Арктической зоны РФ. При этом, учитывая необходимость обеспечения там экологической безопасности, законопроект предусматривает, что перечень объектов социальной и транспортной инфраструктуры, в отношении которых отменяется указанное требование, устанавливается Правительством РФ. Одновременно данные объекты инфраструктуры не должны относиться к объектам I, II категорий в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, и их строительство/реконструкция не должны осуществляться на особо охраняемых природных территориях.

«Принятие законопроекта положительно повлияет на ускорение строительства объектов инфраструктуры, необходимых для создания условий комплексного социально-экономического развития Арктической зоны РФ», — подчеркнул Константин Долгов.

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