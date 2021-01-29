Л. Талабаева: Вопрос защиты прав жителей и заботы об экологии для нас первоочередной

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировала законопроект, предусматривающий обязанность по обеспечению экологически безопасной перевалки угля для операторов объектов морской инфраструктуры.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор РФ от Приморского края Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края прокомментировала проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающий установление обязанности по обеспечению экологически безопасной перевалки угля для операторов объектов морской инфраструктуры. Законопроект разработан Правительством РФ.

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По словам сенатора, этот вопрос рассматривался на заседании Комитета Торгово-промышленной палате РФ по природопользованию и экологии на тему: «Экологически безопасная перевалка угля в морских портах».

«Новый законопроект предлагает дать определение «экологически безопасная перевалка угля» как совокупности технологических процессов, оборудования, технических способов и методов, предусмотренных информационно-техническим справочником по наилучшим доступным технологиям. При этом набор наилучших доступных технологий должен быть дифференцированным и завесить от трех факторов: объем грузооборота, типа терминала (универсальный или специализированный) и близость жилых домов», — пояснила сентаор.

Людмила Талабаева отметила, что введение обязательных законодательных требований по применению наилучших доступных технологий соответствует мировому опыту и будет способствовать решению проблемы «угольной пыли» в портовых городах России.

Сенатор обратила внимание, что проблема угольный пыли возникла в связи с активным ростом экспорта этого товара. Россия экспортирует уголь более чем в 50 стран мира, а общий объем экспорт превышает 200 млн. тонн в год. Основное направление экспорта – Азия, в связи с чем многие дальневосточные порты, среди которых Находка, Советская Гавань, Ванино, Посьет были вынуждены сменить вид деятельности на перевалку угля. «Проблема роста экспорта вызвала проблемы адаптации отрасли и экологические проблемы. На первом этапе многие порты просто не успевали учесть негативные последствия от перевалки сыпучих грузов, главная из которых пыление. В итоге угольная пыль накрыла многие российские портовые города», — сказала парламентарий.

Людмила Талабаева сообщила, что администрация Приморского края совместно с федеральными органами власти подписала соглашение с 9 стивидорными компаниями, работающими в порту Находка. Общая сумма инвестиций в портовую инфраструктуру за период с 2017 по 2020 гг. составляет свыше 2,8 млрд рублей, финансирование осуществляется за счет частных средств. Стивидорными компаниями выполнены обязательства по приобретению спецтехники и средств пылезащиты, всего на реализацию направлено более 2,4 млрд рублей (86,4 проц. от общего плана).

Сенатор отметила, что благодаря этому в порту Находка работает система мониторинга состояния окружающей среды и управления производственными процессами, установлена конвейерная линия закрытого типа, исключающая контакт угля при перемещении его по территории. При погрузке угля в трюм используется телескопическая погрузочная машина.

«Законодательная инициатива своевременная и логичная. Крупнейшие стивидорные компании региона активно применяют наилучшие доступные технологии, и смогут исполнить новые обязательные требования по экологически безопасной перевалке угля. Вопрос защиты прав жителей и заботы об экологии для нас первоочередной», — подчеркнула Людмила Талабаева.

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