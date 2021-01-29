Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Совета Палаты молодых законодателей при СФ.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, координатор Палаты молодых законодателей (ПМЗ) при Совете Федерации Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия принял участие в заседании Совета ПМЗ.

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В ходе мероприятия были подведены итоги деятельности Палаты молодых законодателей в прошлом году и намечены основные направления работы в текущем.

По словам Александра Варфоломеева, речь также шла об эффективном начале реализации вступившего в силу Федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации» в части, касающейся приведения в соответствие регионального законодательства федеральному.

По мнению сенатора, молодые парламентарии в субъектах РФ должны возглавить работу по практической реализации этого федерального закона и по своевременному предоставлению отклика с мест о первых итогах.

Александр Варфоломеев принял участие в заседании Совета Палаты молодых законодателей при СФ

«Необходимо также сосредоточиться на мониторинге исполнения закона о запрещении оборота «веселящего газа», данная работа должна быть организована в регионах ответственно и на постоянной основе», — сказал Александр Варфоломеев.

Председатель Палаты молодых законодателей Александр Сапронов рассказал об основных направлениях деятельности комитетов ПМЗ в 2021 г. Это вопросы развития и поддержки внутреннего туризма, местного самоуправления, популяризации науки и образовательных компонентов, связанных с высокотехнологическими процессами, а также тема диверсификации экономики и увеличения объемов выпуска гражданской продукции.

В заседании, прошедшем в онлайн-режиме, приняли участие заместители председателя Палаты молодых законодателей, а также председатели комитетов ПМЗ.

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