Нотариально заверенное согласие родителей при заселении детей в гостиницы избыточно, считают сенаторы

Source: Russia – Council of the Federation

М. Ахмадов провел совещание о внесении изменений в новые правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, вступившие в силу с 1 января 2021 года.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Мохмад Ахмадов АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики провел совещание на тему внесения изменений в новые правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, вступившие в силу с 1 января 2021 г. В частности, речь шла о проблемах, связанных с заселением в гостиницу детей.

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По словам сенатора, согласно новым правилам, в случае отсутствия рядом с детьми законных представителей необходимо предоставить их нотариально заверенное согласие. «Указанная норма вызвала ряд обращений граждан в органы государственной власти, в том числе в Совет Федерации», — сказал Мохмад Ахмадов.

Парламентарий отметил, что в ходе одного из заседаний Совета Федерации данный вопрос был назван проблемным, затормаживающим развитие детского и семейного туризма. «В этой связи нашему Комитету совместно с Комитетом СФ по науке, образованию и культуре дано протокольное поручение решить возникшие проблемы и проинформировать Совет Федерации в период весенней сессии», — подчеркнул он.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы назвала поднятую тему актуальной, добавив, что в Комитет регулярно поступают подобного рода обращения, которые прорабатываются сенаторами совместно с экспертами в сфере туризма.

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Совещание Комитета СФ по социальной политике

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Совещание Комитета СФ по социальной политике

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Совещание Комитета СФ по социальной политике

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Совещание Комитета СФ по социальной политике

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Совещание Комитета СФ по социальной политике

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Совещание Комитета СФ по социальной политике

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Сенатор, представляющая в СФ город Москву, также обратила внимание на то, что ранее она проводила в столице совместно с членами Комиссии Московской городской Думы по безопасности рейды в гостиничные комплексы на предмет нарушения правил заселения.

«На территории Москвы не было зафиксировано случаев противоправных деяний по отношению к несовершеннолетним в гостиничных комплексах. Это связано в первую очередь с тем, что при заселении необходимо предоставлять подлинники документов, и из этого следует, что все документы переданы родителями ребенка добровольно сопровождающему лицу», — добавила Инна Святенко.

Парламентарий отметила, что требование предоставлять в гостиницах нотариально заверенное согласие законных представителей мешает в первую очередь развитию детского и семейного туризма, в том числе при организации детских групповых туров: культурно-познавательных, образовательных, спортивных и других. Поэтому оно представляется, возможно, избыточным.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Римма Галушина, ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа со своей стороны, также подтвердила избыточность указанной нормы, указав на большое количество обращений граждан к ней в этой связи.

Позицию, касающуюся новых правил предоставления гостиничных услуг, высказали заместитель председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов, вице-президент Российского Союза туриндустрии Ольга Санаева, ректор Российского государственного университета туризма и сервиса, председатель Экспертного совета по туризму при Комитете СФ Александр Федулин, другие представители профессионального сообщества.

Мохмад Ахмадов поблагодарил всех участников совещания и выразил уверенность в том, что в ближайшее время с учетом высказанных мнений Ростуризм подготовит необходимые и согласованные со всеми участниками туристского рынка изменения в правила предоставления гостиничных услуг.

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