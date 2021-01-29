Об открытии Генерального консульства Республики Беларусь в городе Чунцине

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

29 января 2021 г.



28 января 2021 г. состоялась официальная церемония открытия Генерального консульства Республики Беларусь в городе Чунцине (Китайская Народная Республика).

Открытие белорусского консульского учреждения было приурочено к 29-й годовщине установления дипломатических отношений между Беларусью и Китаем.

В церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Юрий Сенько, заместитель мэра Чунцина Ли Бо, представители руководства Министерства иностранных дел Китая, департаментов и районов Народного правительства Чунцина, генеральные консулы аккредитованного в регионе дипломатического корпуса иностранных государств.

В своем выступлении в ходе церемонии Ю.Сенько отметил, что Беларусь, как и Чунцин, занимает важное географическое положение в сухопутных маршрутах ”Пояса и пути“, открывающее широкие возможности для взаимодействия. Посол Беларуси выразил надежду, что открытие Генконсульства Беларуси привнесет динамику и наполнение в торгово-экономическое, инвестиционное, гуманитарное сотрудничество Беларуси и Чунцина.

В консульский округ Генконсульства Беларуси кроме г.Чунцина также входят провинции Сычуань, Шэньси, Ганьсу, Хубэй, Юньнань. Загранучреждение будет обеспечивать полный комплекс консульских услуг, в частности, выдачу белорусских виз, легализацию документов, заверение переводов и выдачу справок.

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