#РКС#ОКБ МЭИ#Главное#ExoMars-2016#ExoMars-202229.01.2021 10:18 ОКБ МЭИ провело более тысячи сеансов связи на расстоянии до 400 млн км Специалисты компании «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института» (ОКБ МЭИ, входит в холдинг «Российские космические системы» Госкорпорации «Роскосмос») в рамках межпланетной российско-европейской миссии ExoMars-2016, а также в ходе подготовки к реализации миссии ExoMars-2022 провели более тысячи сеансов связи и приема научной информации. Вклад российской стороны составил более 70% всего объема научной информации, полученной техническими средствами центров дальней космической связи в Калязине и Медвежьих Озерах. Российская сторона участвует в подготовке и реализации проекта ExoMars c 2013 года, в том числе решая сложные технические задачи по приему и передаче существенного объема научных данных на расстоянии от 55 млн до 400 млн километров. Российские наземные станции приема с этим успешно справляются. Для обеспечения связи с аппаратом Trace Gas Orbiter миссии ExoMars-2016 применяется идеология максимального использования возможности наземных средств различных стран. От российской стороны в миссии задействованы мощные 64-метровые радиотелескопы ТНА-1500, основной из которых расположен в Калязине (Тверская область), а резервный — в Медвежьих Озерах (Московская область). Специально для участия в проекте была проведена их модернизация. Радиотелескопы оснащены современным оборудованием, часть которого уникальна и производилась специально для этих проектов. Для радиотелескопа в Калязине завершается создание аппаратуры передачи сигнала на космический аппарат, ранее эта станция могла обеспечивать только прием сигнала. В ходе работ полностью восстановлен ресурс радиотехнической системы, что позволило повысить потенциал радиолинии связи «борт — земля» и точность отслеживания целеуказаний. Глубокая модернизация станций позволила полностью интегрировать российскую систему в состав международного наземного комплекса приема данных и управления межпланетными миссиями Европейского космического агентства в соответствии с международными стандартами CCSDS (Consultative Committee for Space Data Systems — консультативный комитет по космическим системам передачи данных). Сейчас станции ОКБ МЭИ интегрированы в единую совместную сеть со станциями в Перте, Куру, Cебреросе, Нью-Норсия и привлекаемыми станциями NASA в Голдстоуне. Российские системы способны работать с любыми аппаратами в дальнем космосе — российскими, европейскими или американскими. Заместитель генерального конструктора «Российских космических систем» Владимир Денежкин: «Учитывая уникальный характер миссий, связанных с полетами космических аппаратов в дальнем космосе, и высокую стоимость их обеспечения, рациональным является совместное использование национальных средств управления России, США, ESA, Японии, Китая и др. Основным условием для такой интеграции является техническая и функциональная совместимость оборудования, регламентируемая стандартами и рекомендациями международных организаций ISO (International Organization for Standardization — международная организация, занимающаяся выпуском стандартов), CCSDS и ITU (International Telecommunication Union — международная организация, определяющая рекомендации в области телекоммуникаций и радио, а также регулирующая вопросы международного использования радиочастот)». Генеральный директор ОКБ МЭИ Александр Чеботарев: «Россия в рамках проекта ExoMars решает сразу две задачи — расширяет экспериментальную базу для научных исследований и приводит в тонус технологическую составляющую обеспечения миссий в дальнем космосе. Опыт работы с европейцами очень полезен для нас. Мы многому у них научились, особенно в области организации работы в соответствии с международными стандартами. Основным научным партнером проекта ExoMars со стороны России выступает Институт космических исследований РАН, ОКБ МЭИ обеспечивает связь и управление аппаратом. Миссия позволит произвести дистанционное зондирование Марса с высоким разрешением, что даст возможность совершить качественный скачок в исследовании Марса, с высокой точностью определить основные характеристики планеты. После реализации проекта ExoMars российские системы связи с дальним космосом будут полностью готовы к выполнению задач по управлению аппаратами не только в рамках лунной программы, но и в рамках любых миссий в дальнем космосе». Для реализации проектов пилотируемых полетов в дальнем космосе и проведения фундаментальных исследований ОКБ МЭИ модернизирует и создает наземный комплекс управления аппаратами дальнего комплекса. Планируется поэтапный переход к многоантенной схеме управления, навигации и связи. Модернизированные и новые средства комплекса будут интегрированы в радиоинтерферометрические сети (инструмент для радиоастрономических наблюдений с высоким угловым разрешением, который состоит как минимум из двух антенн, разнесенных на расстояние и связанных между собой кабельной линией связи).

