Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#Набор 201829.01.2021 13:20

Полёт в невесомость: успеть за 20 секунд

Что можно сделать за 20 секунд? Отправить сообщение в мессенджере, сложить из бумаги самолётик или выпить остывший кофе, если, конечно, внешние факторы не мешают процессу. Однако если вы готовитесь к полёту в космос, то тех же двадцати секунд будет хватать на то, чтобы в условиях невесомости облачиться в скафандр или запустить спутник.

К слову, инструкторы Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина, которые обучают подобным навыкам своих подопечных, могут выполнять удивительные трюки. Во время съёмок одного проекта они за 20 секунд смогли «переобуть» спортивную машину на борту самолёта-лаборатории Ил-76 МДК. Этот самолёт используется для подготовки космонавтов. На высотах от 6 000 до 9 000 метров пилоты выполняют манёвр «горка», находящиеся в салоне люди отрываются от пола и в течение 20 секунд пребывают в невесомости. Такой отрезок времени отводится на выполнение упражнений, включённых в программу тренировки.

Космонавты-испытатели набора 2018 года впервые тренировались на борту самолёта-лаборатории Ил-76МДК в составе группы специализации и совершенствования. Ранее они отрабатывали навыки операторской деятельности в условиях кратковременной невесомости, находясь на этапе общекосмической подготовки. Для Константина Борисова, Александра Горбунова, Алексея Зубрицкого, Сергея Микаева, Кирилла Пескова и Олега Платонова разработали индивидуальные задания на полёт. Помимо совершенствования уже полученных навыков, они выполняли новые упражнения.

«Будучи кандидатами в космонавты, ребята учились надевать скафандр „Сокол КВ-2“ и передвигаться в нём. Сейчас, в условиях невесомости, они это делают быстрее, увереннее и без помощи инструктора», — рассказывает заместитель руководителя испытательно-тренировочной бригады Руслан Ельцов.

На один полёт приходится 10 режимов невесомости. На этом этапе подготовки считается хорошим результатом облачение в скафандр за 2-3 режима, то есть за 40-60 секунд. Для того чтобы космонавты группы специализации не утратили полученные ранее навыки, необходимо проводить тренировки не реже, чем раз в квартал. Инструкторы постепенно усложняют задания и добавляют новые упражнения, соблюдая принцип «от простого к сложному». Отработка навыков выполнения точно координированных действий при работе с экспериментальной аппаратурой и инструментом, — так называется одно из упражнений, но подразумевает под собой разные действия.

«Нам выдали перчатки от скафандра „Орлан“, предназначенного для внекорабельной деятельности. В этих перчатках нужно было состыковать и расстыковать штепсельные разъёмы, зацепившись ногами за поручни на стене и находясь, практически, вниз головой», — поделился впечатлениями Кирилл Песков.

По словам Кирилла, для него это задание было не самым сложным, в отличие от отработки навыков передвижения с использованием различных элементов фиксации.

«С карабинами было сложнее. Их необходимо было цеплять в определенном порядке и не путаться, при этом сохраняя две точки фиксации. Выполнить упражнение надо было за 20 секунд, — быстро и в то же время, не суетясь, чтобы не совершить ошибку», — пояснил Песков.

Новым для этой группы космонавтов-испытателей стало ещё одно задание — по запуску спутника, которое также требовалось выполнить в перчатках от «Орлана».

«Нужно было включить тумблер и, выдерживая заданное направление, даже не бросить, а переместить макет спутника в мишень. А затем повторить действие, после того как инструктор вернул макет обратно. Это удавалось сделать за короткий промежуток времени. Тренировка проходила в рабочей атмосфере. Мы ощутили, что теперь инструкторы стали спрашивать с нас уже по-настоящему», — рассказал Константин Борисов.

Непосредственно в полёте космонавты и сопровождавшие их члены испытательно-тренировочной бригады провели полтора часа.

«У ребят достаточно высокий уровень подготовки, они хорошо мотивированы, у всех отличная переносимость нагрузок и координация. Мы довольны их работой», — резюмировал Руслан Ельцов.

Для этой группы космонавтов на текущий год запланировали четыре тренировки. А в целом на втором этапе подготовки (всеми, кто готовится в составе групп) должно быть выполнено 12-16 полётов, направленных на поддержание и совершенствование навыков операторской деятельности в условиях невесомости.

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