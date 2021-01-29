С. Митин: Вопросы качества и безопасности питьевой воды и в этом году будут на особом контроле Совета Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на совещании по созданию национальной системы управления качеством пищевой продукции.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области принял участие в совещании в Контрольном управлении Президента РФ на тему: «Проверка исполнения законодательства и решений Президента РФ, направленных на создании национальной системы управления качеством пищевой продукции на основе внедрения комплексного механизма ее прослеживаемости».

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Сенатор отметил, что во исполнение поставленных Президентом РФ еще в 2015 г. задач по созданию национальной системы управления качеством пищевой продукции, Совет Федерации и его профильные комитеты уделяют данному вопросу особое внимание. «На систематическом парламентском контроле находится реализация комплекса мер, направленных, прежде всего, на совершенствование законодательного регулирования вопросов качества пищевой продукции. Ведется работа по обеспечению населения качественными и безопасными пищевыми продуктами особой социальной значимости», — проинформировал парламентарий.

Так, в Постановлении СФ «О мерах по обеспечению защиты прав потребителей, качества питания и контроля за их безопасностью», принятом Советом Федерации, были сформулированы конкретные поручения Правительству РФ по совершенствованию контроля качества пищевой продукции. Ряд положений лег в основу принятой в июне того же года Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 г.

По итогам доклада руководителя Роспотребнадзора в октябре 2019 г., учитывая государственную значимость вопроса, Советом Федерации принято отдельное постановление «О национальной системе защиты прав потребителей».

Совет Федерации, в том числе и руководство палаты, системно занимается проблемами качества и безопасности упакованной питьевой воды

Учитывая, что качество воды непосредственно влияет на состояние здоровья человека, Сергей Митин сказал, что Совет Федерации, в том числе и руководство палаты, системно занимается проблемами качества и безопасности упакованной питьевой воды. «Создана и постоянно работает специальная рабочая группа. Нам удалось привлечь внимание общественности, активизировать деятельность органов государственной власти, прежде всего, правоохранительной системы. Мы рассматриваем нашу работу как алгоритм решения вопроса качества большинства видов пищевой продукции».

При этом парламентарий указал, что законодательное регулирование рынка упакованной питьевой воды состоит из технических регламентов Таможенного и Евразийского экономического союзов, кодифицированных и федеральных законов Российской Федерации, национальных гостов и СанПинов и так далее.

Наиболее значимыми из них сенатор назвал Федеральный закон «О качества и безопасности пищевых продуктов», технический регламент Евразийского экономического союза «О качестве и безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воды».

«Указанный базовый закон и техрегламент предусматривают создание национальной системы идентификации пищевой продукции, позволяющей контролировать качество продукции на всех этапах ее производства и реализации», — подчеркнул парламентарий.

«Ряд исследований в этой сфере свидетельствует о недостаточной эффективности государственного контроля за рынком упакованной питьевой воды и качеством реализуемой на нем продукции», — считает Сергей Митин.

Сенатор сообщил, что Совет Федерации дал комплексные предложения по дальнейшему совершенствованию регулирования рынка упакованной питьевой воды и большинство предложений Совета Федерации вошли в проект решения Госкомиссии.

По информации экспертов, при внедрении «цифровой маркировки» будут созданы базы больших данных, которые позволят повысить оперативность и эффективность контроля за рынком. Сейчас совместно с Минприроды России, Роснедрами и Росприроднадзором прорабатывается модель контроля объемов добытой воды из скважин, внедряются модели контроля наименования места происхождения товара (НМПТ) с Роспатентом контроля свидетельств о государственной регистрации для детских и минеральных вод с Роспотребнадзором.

«В текущем году вопросы качества и безопасности питьевой воды продолжат находиться на особом контроле Совета Федерации. С Правительством РФ и профильными министерствами и ведомствами работа будет вестись в формате парламентского контроля за исполнением рекомендаций нашей палаты», — сказал Сергей Митин.

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