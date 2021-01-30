Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ESA#Главное#ExoMars-2016#Марс30.01.2021 09:45

ExoMars-2016 сделал 20-тысячную фотографию Марса

Камера CaSSIS, установленная на борту аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016, сделала 20-тысячный кадр Марса. На данной фотографии, полученной 13 декабря 2020 года, видна Гряда Солнца, участок рельефной системы мелких хребтов на огромном вулканическом плато под названием Фарсида.

Исследование хребтов, их распределения и направления может пролить свет на подробности сложной и динамичной геологической истории Марса. Масштаб указан на изображении.

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Параллельно Госкорпорация «Роскосмос» и Европейское космическое агентство готовятся к запуску второму миссии ExoMars — ExoMars-2022. Так, 18 января 2021 года специалисты Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») доставили на Байконур габаритно-заправочный макет космического аппарата ExoMars-2022. Он предназначен для участия в комплексных испытаниях технического комплекса космического аппарата на космодроме. В ходе испытаний будет отработана технология работ с изделием, включая операцию заправки топливом десантного модуля.

Миссия ExoMars-2022 — второй этап крупнейшего совместного проекта Госкорпорации «Роскосмос» и Европейского космического агентства по исследованию поверхности и подповерхностного слоя Марса в непосредственной близости к месту посадки, проведению геологических исследований и поиска следов возможного существования жизни на планете. Он откроет новый этап исследования космоса для мирового научного сообщества. Старт миссии запланирован в рамках «астрономического окна» в сентябре-октябре 2022 года.

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